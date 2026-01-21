Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Regióny

Kandidátkou na predsedníčku BSK za Právo na pravdu je Z. Krajčovičová

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ozrejmila, že v najbližších dňoch predstaví svoj tím a konkrétne kroky pre lepší kraj.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Kandidátkou do tohtoročných komunálnych volieb na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je za mimoparlamentnú stranu Právo na pravdu Zuzana Krajčovičová. Predseda strany Zoroslav Kollár ju v stredu predstavil na tlačovej konferencii. Krajčovičová deklarovala, že chce zlepšiť podmienky a prostredie pre život v Bratislavskom kraji.

Chcem priniesť niečo, čo mi v politike často chýba. A je to najmä jasná vízia, ľudskosť, ale aj skutočná nádej. Mojím cieľom je do Bratislavského samosprávneho kraja priniesť zdravé, bezpečné podmienky pre rast našich detí, našej budúcnosti,“ uviedla Krajčovičová. Ozrejmila, že v najbližších dňoch predstaví svoj tím a konkrétne kroky pre „lepší kraj“.

Kollár doplnil, že Krajčovičová reprezentuje hodnoty, na ktorých je strana Právo na pravdu postavená - zodpovednosť, služba verejnosti, stabilita a pravda.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky