Kandidátkou na predsedníčku BSK za Právo na pravdu je Z. Krajčovičová
Ozrejmila, že v najbližších dňoch predstaví svoj tím a konkrétne kroky pre lepší kraj.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Kandidátkou do tohtoročných komunálnych volieb na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je za mimoparlamentnú stranu Právo na pravdu Zuzana Krajčovičová. Predseda strany Zoroslav Kollár ju v stredu predstavil na tlačovej konferencii. Krajčovičová deklarovala, že chce zlepšiť podmienky a prostredie pre život v Bratislavskom kraji.
„Chcem priniesť niečo, čo mi v politike často chýba. A je to najmä jasná vízia, ľudskosť, ale aj skutočná nádej. Mojím cieľom je do Bratislavského samosprávneho kraja priniesť zdravé, bezpečné podmienky pre rast našich detí, našej budúcnosti,“ uviedla Krajčovičová. Ozrejmila, že v najbližších dňoch predstaví svoj tím a konkrétne kroky pre „lepší kraj“.
Kollár doplnil, že Krajčovičová reprezentuje hodnoty, na ktorých je strana Právo na pravdu postavená - zodpovednosť, služba verejnosti, stabilita a pravda.
