Kandidátkou na predsedníčku Košického kraja bude L. Gurbáľová
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj Marián Porvažník za PS a Karel Hirman za Demokratov. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
Autor TASR
Košice 18. marca (TASR) - Kandidatúru na predsedníčku Košického samosprávneho kraja (KSK) ohlásila košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová. Za priority svojho volebného programu označila pomoc rodinám, seniorom a mladým, sociálnu pomoc, bezpečnosť a lepšie podmienky na dôstojnú prácu a bývanie.
To, že strana KDH postaví Gurbáľovú do jesenných regionálnych volieb v KSK, oznámila strana 7. marca. Ako v utorok informoval jej volebný tím, kandidatúru ohlásila za účasti širokého tímu odborníkov na samosprávu, kandidátov na poslancov a za účasti predstaviteľov KDH.
„Keďže na košickej župe niekto na ľudí už nadobro zabudol a pomoc ľuďom si pomýlil s vlastnou kariérou a osobným prospechom, rozhodla som sa uchádzať o službu predsedníčky KSK. Vstupujem do volebného zápasu v mene všetkých, ktorí túžia po zmene a želajú si vedenie kraja, ktoré slúži ľuďom, nie sebe,“ uviedla Gurbáľová. So súčasným štýlom vedenia kraja vyjadrila veľkú nespokojnosť. To sa podľa nej zaujíma v drvivej väčšie prípadov iba „o tie obce, kde sa to hodí - napríklad počtom obyvateľov či lokalitou, len aby bola dobrá reklama či politické body, lebo imidž a vlastné benefity sú všetko“. „Ľudia si však zaslúžia pomoc všade - vo veľkých mestách, väčších i tých najmenších obciach, bez ohľadu na to, kde žijú,“ dodala.
Gurbáľová je aj členka predsedníctva KDH. Aktuálne je druhé funkčné obdobie viceprimátorkou mesta Košice, kde sa zameriava na oblasť vzdelávania a sociálnu oblasť. Vzdelaním je pedagogička. Podporu jej počas ohlásenia kandidatúry vyjadrili v mene vedenia KDH podpredsedovia hnutia Igor Janckulík, Peter Stachura či poslankyňa Národnej rady SR a exprimátorka Prešova Andrea Turčanová.
„Dnes sa musia rodiny neraz rozdeliť na dlhé týždne, aby mohli o dôstojnejší život zabojovať v zahraničí. Začínajúce rodiny nemajú kde dostupne bývať. Seniorov či chorých nemá kto doopatrovať. Mladí tu nevidia perspektívu a odchádzajú preč už ako študenti,“ uviedla Gurbáľová s tým, že kraj podľa nej žalostne málo investuje do centier a domovov sociálnych služieb, do starostlivosti o odkázaných.
Otázku bezpečnosti vníma v dvoch hlavných rovinách, a to v doprave a ochrane slabších. „Dokedy sa budeme pozerať na zanedbané cesty a mosty v správe kraja? Dokedy sa budú zvlášť ženy v mnohých lokalitách báť vychádzať večer von?“ spýtala sa. Kraj podľa nej vie aj tam nájsť účinné riešenia.
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj Marián Porvažník za PS a Karel Hirman za Demokratov. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
To, že strana KDH postaví Gurbáľovú do jesenných regionálnych volieb v KSK, oznámila strana 7. marca. Ako v utorok informoval jej volebný tím, kandidatúru ohlásila za účasti širokého tímu odborníkov na samosprávu, kandidátov na poslancov a za účasti predstaviteľov KDH.
„Keďže na košickej župe niekto na ľudí už nadobro zabudol a pomoc ľuďom si pomýlil s vlastnou kariérou a osobným prospechom, rozhodla som sa uchádzať o službu predsedníčky KSK. Vstupujem do volebného zápasu v mene všetkých, ktorí túžia po zmene a želajú si vedenie kraja, ktoré slúži ľuďom, nie sebe,“ uviedla Gurbáľová. So súčasným štýlom vedenia kraja vyjadrila veľkú nespokojnosť. To sa podľa nej zaujíma v drvivej väčšie prípadov iba „o tie obce, kde sa to hodí - napríklad počtom obyvateľov či lokalitou, len aby bola dobrá reklama či politické body, lebo imidž a vlastné benefity sú všetko“. „Ľudia si však zaslúžia pomoc všade - vo veľkých mestách, väčších i tých najmenších obciach, bez ohľadu na to, kde žijú,“ dodala.
Gurbáľová je aj členka predsedníctva KDH. Aktuálne je druhé funkčné obdobie viceprimátorkou mesta Košice, kde sa zameriava na oblasť vzdelávania a sociálnu oblasť. Vzdelaním je pedagogička. Podporu jej počas ohlásenia kandidatúry vyjadrili v mene vedenia KDH podpredsedovia hnutia Igor Janckulík, Peter Stachura či poslankyňa Národnej rady SR a exprimátorka Prešova Andrea Turčanová.
„Dnes sa musia rodiny neraz rozdeliť na dlhé týždne, aby mohli o dôstojnejší život zabojovať v zahraničí. Začínajúce rodiny nemajú kde dostupne bývať. Seniorov či chorých nemá kto doopatrovať. Mladí tu nevidia perspektívu a odchádzajú preč už ako študenti,“ uviedla Gurbáľová s tým, že kraj podľa nej žalostne málo investuje do centier a domovov sociálnych služieb, do starostlivosti o odkázaných.
Otázku bezpečnosti vníma v dvoch hlavných rovinách, a to v doprave a ochrane slabších. „Dokedy sa budeme pozerať na zanedbané cesty a mosty v správe kraja? Dokedy sa budú zvlášť ženy v mnohých lokalitách báť vychádzať večer von?“ spýtala sa. Kraj podľa nej vie aj tam nájsť účinné riešenia.
Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásili aj Marián Porvažník za PS a Karel Hirman za Demokratov. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.