Kandidátky na primátora Holíča si podala dvojica záujemcov

Holíč 2. septembra (TASR) - O post primátora Holíča sa chce v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samospráv obcí a miest uchádzať dvojica kandidátov, ktorí do 30. augusta odovzdali zapisovateľke mestskej volebnej komisie kandidátne listiny. TASR o tom informovala za mesto Holíč Romana Fondrková.



O post sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor mesta Zdenko Čambal. Ak by uspel kandidát koalície SNS, Smer–SD, Hlas-SD a Sme rodina, bolo by to už jeho piate volebné obdobie. Súperom mu bude nezávislý kandidát a aktuálne poslanec mestského zastupiteľstva Boris Bízek.



O volenú funkciu poslanca prejavilo v Holíči záujem 40 kandidátov. "Z toho 22 ako nezávislých a 18 pod hlavičkou politických strán alebo koalícií. Všetky náležitosti odovzdaných kandidátnych listín bude preverovať mestská volebná komisia, ktorá zasadne 7. septembra" uviedla Fondrková.