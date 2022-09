Kandidátky na primátora Senice podala šestica záujemcov

Senica 1. septembra (TASR) - O post primátora Senice sa chce v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samospráv obcí a miest uchádzať šesť kandidátov, ktorí do 30. augusta odovzdali zapisovateľke mestskej volebnej komisie kandidátne listiny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Nezávislí sú štyria kandidáti a dvoch kandidátov nominovali politické strany, hnutia a koalície politických strán a hnutí. Kandidatúru odovzdali ako nezávislí kandidáti súčasný primátor Martin Džačovský, Branislav Grimm, Adam Jakubáč a Dana Kristiník. Za koalíciu Život – NS, Hlas – SD kandiduje Juraj Moravčík a za koalíciu SaS a KDH súčasný podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Roman Sova.



O volenú funkciu poslanca prejavilo v Senici záujem 68 kandidátov. "Z toho 27 ako nezávislých a 41 pod hlavičkou politických strán alebo koalícií. Všetky náležitosti odovzdaných kandidátnych listín bude preverovať mestská volebná komisia, ktorá zasadne v termíne do 7. septembra," uviedla Moravcová.



Senica bude mať v budúcom volebnom období 2022 až 2026 päť volebných obvodov oproti súčasným ôsmim a 19 poslancov, namiesto súčasných 25.