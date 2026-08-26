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Kandidátne listiny na post primátora Hlohovca podali štyria uchádzači
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci.
Autor TASR
Hlohovec 26. augusta (TASR) - Kandidátne listiny na post primátora Hlohovca podali štyria uchádzači. Pre TASR to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Hlohovci Andrea Pivarčiová. Ich kandidatúru musí ešte preskúmať a zaregistrovať príslušná volebná komisia.
Kandidátne listiny odovzdali súčasný primátor Hlohovca Ivan Baranovič (nezávislý), riaditeľka Základnej školy s Materskou školou na Koperníkovej ulici v Hlohovci Denisa Králičová (nezávislá), riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Hlohovci Lucia Loskotová (nezávislá) a manažér Ľubomír Petrek (KDH).
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Počet obyvateľov mesta Hlohovec ku dňu vyhlásenia volieb bol 19.081. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kandidátne listiny odovzdali súčasný primátor Hlohovca Ivan Baranovič (nezávislý), riaditeľka Základnej školy s Materskou školou na Koperníkovej ulici v Hlohovci Denisa Králičová (nezávislá), riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Hlohovci Lucia Loskotová (nezávislá) a manažér Ľubomír Petrek (KDH).
Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci. Počet obyvateľov mesta Hlohovec ku dňu vyhlásenia volieb bol 19.081. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.