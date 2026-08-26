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Kandidátne listiny na primátora B. Bystrice podali šiesti uchádzači
Ako nezávislý sa o funkciu primátora už po štvrtý raz uchádza súčasný primátor mesta Ján Nosko, rovnako ako nezávislý mestský poslanec Matúš Molitoris a mestský i krajský poslanec Tomáš Sobota.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - V krajskom meste Banská Bystrica sa uchádzajú o post primátora mesta šiesti záujemcovia, ktorí do utorňajšej (25. 8.) polnoci podali kandidátne listiny. TASR o tom v stredu informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora. Zdôraznila, že ešte nejde o oficiálne registrovaných kandidátov. Rozhodne o tom až mestská volebná komisia, ktorá zasadne v priebehu budúceho týždňa.
Ako nezávislý sa o funkciu primátora už po štvrtý raz uchádza súčasný primátor mesta Ján Nosko, rovnako ako nezávislý mestský poslanec Matúš Molitoris a mestský i krajský poslanec Tomáš Sobota. O post primátorky sa uchádza aj mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorú v kandidatúre podporuje Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko a Občianska konzervatívna strana. Ďalšími sú Marian Kotleba, za ktorým stoja Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, a Ondrej Vereš za Stranu vidieka.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov príslušnou volebnou komisiou.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Ako nezávislý sa o funkciu primátora už po štvrtý raz uchádza súčasný primátor mesta Ján Nosko, rovnako ako nezávislý mestský poslanec Matúš Molitoris a mestský i krajský poslanec Tomáš Sobota. O post primátorky sa uchádza aj mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorú v kandidatúre podporuje Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko a Občianska konzervatívna strana. Ďalšími sú Marian Kotleba, za ktorým stoja Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, a Ondrej Vereš za Stranu vidieka.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov príslušnou volebnou komisiou.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.