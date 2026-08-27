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Kandidátnu listinu na funkciu žiarskeho primátora podalo päť záujemcov

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Na snímke primátor Peter Antal. Foto: TASR - Ján Krošlák

Svoju funkciu chce obhájiť súčasný primátor Peter Antal (nezávislý).

Autor TASR
Žiar nad Hronom 27. augusta (TASR) - Kandidátnu listinu na funkciu primátora mesta Žiar nad Hronom podalo päť uchádzačov. O poslanecké kreslá má záujem 41 kandidátov. TASR o tom informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie (MVK) Monika Němcová.

Svoju funkciu chce obhájiť súčasný primátor Peter Antal (nezávislý). Kandidátnu listinu na primátora podali aj Petra Mazúrová, Pavel Svetlík, Rastislav Kubáň a Štefan Kysel (všetci nezávislí).

O poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve má v súčasnosti záujem 41 ľudí, pričom na mestský úrad bolo podaných 40 kandidátnych listín. O priazeň voličov sa budú uchádzať v piatich volebných obvodoch mesta.

Němcová dodala, že prvé zasadanie MVK je zvolané na 2. septembra. „Nasledovať bude preskúmavanie kandidátnych listín, na základe ktorého MVK rozhodne o zaregistrovaní či nezaregistrovaní kandidátov v lehote najneskôr do 9. septembra,“ vysvetlila. Následne po prevzatí vydaných rozhodnutí zverejnia zoznam zaregistrovaných uchádzačov.
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