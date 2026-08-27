< sekcia Regióny
Kandidátnu listinu na funkciu žiarskeho primátora podalo päť záujemcov
Svoju funkciu chce obhájiť súčasný primátor Peter Antal (nezávislý).
Autor TASR
Žiar nad Hronom 27. augusta (TASR) - Kandidátnu listinu na funkciu primátora mesta Žiar nad Hronom podalo päť uchádzačov. O poslanecké kreslá má záujem 41 kandidátov. TASR o tom informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie (MVK) Monika Němcová.
Svoju funkciu chce obhájiť súčasný primátor Peter Antal (nezávislý). Kandidátnu listinu na primátora podali aj Petra Mazúrová, Pavel Svetlík, Rastislav Kubáň a Štefan Kysel (všetci nezávislí).
O poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve má v súčasnosti záujem 41 ľudí, pričom na mestský úrad bolo podaných 40 kandidátnych listín. O priazeň voličov sa budú uchádzať v piatich volebných obvodoch mesta.
Němcová dodala, že prvé zasadanie MVK je zvolané na 2. septembra. „Nasledovať bude preskúmavanie kandidátnych listín, na základe ktorého MVK rozhodne o zaregistrovaní či nezaregistrovaní kandidátov v lehote najneskôr do 9. septembra,“ vysvetlila. Následne po prevzatí vydaných rozhodnutí zverejnia zoznam zaregistrovaných uchádzačov.
Svoju funkciu chce obhájiť súčasný primátor Peter Antal (nezávislý). Kandidátnu listinu na primátora podali aj Petra Mazúrová, Pavel Svetlík, Rastislav Kubáň a Štefan Kysel (všetci nezávislí).
O poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve má v súčasnosti záujem 41 ľudí, pričom na mestský úrad bolo podaných 40 kandidátnych listín. O priazeň voličov sa budú uchádzať v piatich volebných obvodoch mesta.
Němcová dodala, že prvé zasadanie MVK je zvolané na 2. septembra. „Nasledovať bude preskúmavanie kandidátnych listín, na základe ktorého MVK rozhodne o zaregistrovaní či nezaregistrovaní kandidátov v lehote najneskôr do 9. septembra,“ vysvetlila. Následne po prevzatí vydaných rozhodnutí zverejnia zoznam zaregistrovaných uchádzačov.