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Kandidátnu listinu na post primátora Košíc podalo osem uchádzačov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Košice 26. augusta (TASR) - Kandidátnu listinu na post primátora mesta Košice podalo osem uchádzačov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Košice.
Kandidátnu listinu podali Alexander Székely (Slovenské Hnutie Obrody), Ladislav Lörinc (Košická strana), Martin Mudrák (PS, Demokrati, Za ľudí), Miroslav Sabol (nezávislý), Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, Nova, DS-ODS), Lenka Kovačevičová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Právo na pravdu), Alexander Riabov (nezávislý) a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
„Oficiálne poradie kandidátov na hlasovacom lístku sa určí až po ich registrácii mestskou volebnou komisiou. Mestská volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb,“ uvádza sa v zoznam kandidátov navrhnutých politickými stranami (koalíciami) a nezávislých kandidátov pre októbrové voľby do orgánov, ktorý je označený ako neoficiálny dokument. Jeho súčasťou je aj zoznam uchádzačov o post poslancov mestského zastupiteľstva.
Zoznam kandidátov bol spracovaný podľa kandidátnych listín doručených zapisovateľovi mestskej volebnej komisie v zákonnom termíne, teda do uplynulej polnoci. Oficiálny zoznam bude zverejnený až po registrácii kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kandidátnu listinu podali Alexander Székely (Slovenské Hnutie Obrody), Ladislav Lörinc (Košická strana), Martin Mudrák (PS, Demokrati, Za ľudí), Miroslav Sabol (nezávislý), Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, Nova, DS-ODS), Lenka Kovačevičová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Právo na pravdu), Alexander Riabov (nezávislý) a jeden kandidát za stranu Jednota Slovanov, u ktorého podľa zverejneného dokumentu zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
„Oficiálne poradie kandidátov na hlasovacom lístku sa určí až po ich registrácii mestskou volebnou komisiou. Mestská volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb,“ uvádza sa v zoznam kandidátov navrhnutých politickými stranami (koalíciami) a nezávislých kandidátov pre októbrové voľby do orgánov, ktorý je označený ako neoficiálny dokument. Jeho súčasťou je aj zoznam uchádzačov o post poslancov mestského zastupiteľstva.
Zoznam kandidátov bol spracovaný podľa kandidátnych listín doručených zapisovateľovi mestskej volebnej komisie v zákonnom termíne, teda do uplynulej polnoci. Oficiálny zoznam bude zverejnený až po registrácii kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.