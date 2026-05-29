Kandidátom Hlasu-SD na starostu košického Severu bude Tomáš Kysela
Strana Hlas-SD pôjde podľa neho v Košiciach do komunálnych volieb v spolupráci s ďalšími partnermi, pričom väčšina rokovaní je už uzavretá.
Autor TASR
Košice 29. mája (TASR) - Kandidátom strany Hlas-SD na post starostu košickej mestskej časti Sever bude súčasný prednosta Okresného úradu (OÚ) Košice Tomáš Kysela, ktorý je aj okresným predsedom strany. Informoval o tom v piatok na tlačovom brífingu. Podporili ho podpredseda Hlasu-SD Richard Raši, ktorý je predsedom Národnej rady (NR) SR, a krajský predseda strany a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko.
„Sever si naozaj zaslúži viac - viac poriadku, viac bezpečnosti, viac parkovacích miest, viac starostlivosti o verejný priestor, viac úcty k seniorom, viac podpory pre rodiny, viac lepšieho života na Severe,“ uviedol Kysela. Mestská časť má podľa neho oveľa väčší potenciál, než na aký si ľudia za roky zvykli.
Uviedol o sebe, že viac ako 15 rokov pôsobil v stavebníctve, developmente, štátnej a verejnej správe - od radových odborných pozícií, podnikania až po manažérsku zodpovednosť, a podieľal sa aj na výstavbe Košickej futbalovej arény (KFA). „Ako prednosta Okresného úradu Košice dnes viem, čo znamená niesť veľkú zodpovednosť, prijímať aj náročné rozhodnutia, komunikovať s ľuďmi, pripravovať rozvojové plány a zároveň ich aj dotiahnuť do finálneho výsledku bez ohľadu na to, aká zložitá cesta k nim vedie,“ skonštatoval. Deklaroval, že jeho kampaň nebude postavená na útokoch s tým, že nechce Sever rozdeľovať. Svoj konkrétny program predstaví v nadchádzajúcom období.
Strana Hlas-SD pôjde podľa neho v Košiciach do komunálnych volieb v spolupráci s ďalšími partnermi, pričom väčšina rokovaní je už uzavretá. „Určite, či už som to ja alebo aj iní kandidáti, ktorí ešte neohlásili kandidatúru, ale urobia tak v najbližších dňoch, budú mať širšiu podporu ako jednej politickej strany,“ uviedol pre TASR.
Na poste starostu MČ Košice - Sever tento rok končí druhé funkčné obdobie Františkovi Ténaiovi. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda parlamentu ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
