Kandidátom hnutia Republika na predsedu Bratislavského kraja je Š.Zima

Bratislava 29. augusta (TASR) - Kandidátom hnutia Republika na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v tohtoročných jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) bude dlhoročný pracovník v oblasti regionálneho umenia a kultúry Štefan Zima. Predseda hnutia Milan Uhrík ho predstavil v pondelok.



"Zima je slušný a kultivovaný vlastenec milujúci Slovensko a jeho tradície. Ako bratislavský župan by sa chcel venovať najmä zlepšeniu vzdelávania, kultúry a kvality života pre obyvateľov kraja," napísal Uhrík na sociálnej sieti.



Poukázal, že Zima pôsobil v umeleckom súbore Lúčnica i vojenskom umeleckom súbore. Pracoval v osvetovom ústave, Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), ale aj na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľ odboru kultúrno-osvetovej činnosti.



Na predsedu BSK bude opätovne kandidovať aj súčasný predseda Juraj Droba, ktorý je kandidátom koalície, ktorú do jesenných volieb vytvorila mestská strana Team Bratislava, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a parlamentná SaS. Kandidatúru ohlásil aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič, ktorý je kandidátom Za ľudí, KDH a Sme rodina. O tento post sa uchádza aj poslankyňa Národnej rady SR Magdaléna Sulanová, je kandidátkou ĽSNS. O post šéfa BSK sa bude uchádzať taktiež vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút ako spoločný kandidát Smeru-SD a SNS.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.