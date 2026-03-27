Kandidátom KDH a Trnavy pre každého na primátora mesta je B. Baroš
Autor TASR
Trnava 27. marca (TASR) - Spoločným kandidátom KDH a hnutia Trnava pre každého na primátora mesta Trnava je podnikateľ Branislav Baroš. Obe hnutia o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii. Člen predsedníctva KDH Rastislav Mráz považuje toto spojenie za výsledok dlhodobej spolupráce trnavskej opozície. Rokovania s inými politickými subjektami podľa Baroša aktuálne neprebiehajú, prípadnú ďalšiu podporu však nevylučuje.
Predseda hnutia Trnava pre každého Miloš Krištofík považuje za dôležité, aby sa Trnava po voľbách posunula vpred a aby z nej bolo férové mesto. Mráz označil za ústrednú tému najbližšej kampane dopravu. Možnú spoluprácu so súčasnými vládnymi stranami odmieta. „Za KDH vyslovujem názor, že s nimi do spolupráce pred a ani po komunálnych voľbách nepôjdeme,“ povedal.
Baroš doplnil, že okrem efektívnych riešení v statickej a dynamickej doprave sú jeho prioritami aj otázky bezpečnosti v meste, dostupného bývania a otvorenej komunikácie. „Nosné body nášho programu musia byť v prvom rade prediskutované v zmysle potrieb a požiadaviek Trnavčanov,“ zdôraznil. Avizoval, že KDH a Trnava pre každého postavia plnú spoločnú kandidátku na mestských poslancov.
Kandidatúru na primátora Trnavy zatiaľ ohlásili okrem Baroša ďalšie dve kandidátky. Mestská poslankyňa a členka mimoparlamentnej strany Demokrati Ľubica Horváthová a Andrea Čajková, ktorú podporuje občianska iniciatíva Trnava+. Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka sa doteraz k prípadnej opätovnej kandidatúre oficiálne nevyjadril.
