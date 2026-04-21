Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Kandidátom KDH na primátora Hlohovca je Ľ. Petrek

Pohľad na Hlohovec, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Autor TASR
Hlohovec 21. apríla (TASR) - Kandidátom KDH na primátora mesta Hlohovec je manažér Ľubomír Petrek. Mesto podľa jeho slov v posledných rokoch zaostáva. Na utorkovej tlačovej konferencii hovoril o potrebe riešenia dopravnej situácie či zveľadenia námestia pri farskom kostole.

Je to mesto, ktoré potrebuje jasnú víziu a jasný cieľ. Potrebuje ľudí, ktorí sa budú zaujímať, budú načúvať a ktorí sa nebudú báť prevziať zodpovednosť,“ povedal Petrek. Kandidovať bude spolu s ďalšími členmi KDH aj do mestského zastupiteľstva.

Podporte mladosť v politike, pretože dnes sú mladí vytláčaní z politiky alebo ňou opovrhujú,“ vyzval podpredseda KDH Viliam Karas voličov. Krajský predseda kresťanských demokratov Rastislav Mráz hovoril na tlačovej konferencii o potrebe zvýšenia potenciálu mesta.

Opätovnú kandidatúru na primátora potvrdil pre TASR ešte vlani v decembri aj súčasný primátor Hlohovca Ivan Baranovič. Na čele mesta je prvé volebné obdobie. Kandidatúru nedávno oznámila aj riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Hlohovci Lucia Loskotová a riaditeľka školy Denisa Králičová.
