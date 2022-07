Kandidátom ĽSNS na post predsedu NSK je Milan Španír

Nitra 7. júla (TASR) - O post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa bude v tohtoročných jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) uchádzať odborár a právnik Milan Španír. Je kandidátom strany ĽSNS. Svoju kandidatúru ohlásil vo štvrtok v Nitre spolu s predsedom strany Marianom Kotlebom.



Ten potvrdil rozhodnutie strany postaviť svojho kandidát na predsedu VÚC v každom samosprávnom kraji. "Čo sme sľúbili, to aj plníme. Aj v NSK umožníme voličom, aby mohli dať hlas kandidátovi, ktorý bude pre obyvateľov kraja robiť zo všetkých síl. Preto môžem dnes predstaviť nášho kandidáta na post predsedu NSK, mladého doktora práv Milana Špánika, ktorý je perspektívnym kádrom našej strany," povedal Kotleba.



"Som zvyknutý bojovať za práva ľudí. Pôsobím ako predseda odborovej organizácie v doprave a pohybujem sa vo sfére bezplatnej právnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Ideme do súboja plní odhodlania," povedal o sebe Španír.



Program, s ktorým chce ísť do predvolebného súboja, zatiaľ neprezradil. "Budeme mať revolučný program aj pre NSK, ale zatiaľ ho nepredstavíme. Už v minulosti sme zistili, že vždy, keď sme prišli s niečím novým, ostatné strany nám naše nápady ukradli. Preto náš program predstavíme až pred voľbami v októbri," doplnil Kotleba.



Svoju kandidatúru na post predsedu NSK zatiaľ ohlásil Daniel Balko, ktorý kandiduje za blok strán Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca a ODS – občianski demokrati Slovenska. Za KDH sa o post predsedníčky NSK uchádza Martina Holečková a na rovnakú funkciu kandiduje aj riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, ktorý je občianskym kandidátom. Strana SaS nominovala na post predsedu NSK súčasného primátora Šiah Štefana Gregora. Kandidátom strany Hlas-SD je súčasný starosta Dvorov nad Žitavou v okrese Nové Zámky Branislav Becík.