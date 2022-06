Kandidátom ĽSNS na post predsedu Žilinského kraja je František Drozd

Žilina 30. júna (TASR) – Kandidátom Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude v jesenných voľbách František Drozd. Na tlačovej konferencii v Žiline ho vo štvrtok predstavil predseda strany Marian Kotleba.



Hlavnými prioritami Drozda sú doprava, cestná infraštruktúra, zdravotníctvo a sociálne veci. "V cestách by som chcel v prvom rade začať budovať diaľničný úsek D3 na Kysuciach. Viem, že ŽSK neprináležia cesty a diaľnice. Ale predseda ŽSK je veľmi silná politická pozícia. Môže cez poslancov, ministrov, vládu tlačiť, aby sa tento úsek dobudoval. Tunel Višňové takisto nepatrí pod ŽSK, ale budem tlačiť na jeho dokončenie a na dobudovanie obchvatu Ružomberka," povedal.



"Nominácia strany na tento post je pre mňa veľkou výzvou. Idem do tvrdej konkurencie. Obrazne poviem, je to ako hodená rukavica do ringu. My ju zdvíhame a ideme zabojovať o post predsedu ŽSK," doplnil Drozd.



ĽSNS sa podľa Kotlebu rozhodla v každom samosprávnom kraji ponúknuť vlastného kandidáta na predsedu. "Obyvateľom ŽSK chceme ponúknuť možnosť voľby človeka, ktorého cieľom bude dať všetky peniaze samosprávneho kraja na lepší a kvalitnejší život jeho obyvateľov," dodal.



Kandidatúru na post predsedu ŽSK už ohlásili súčasná predsedníčka Erika Jurinová, podpredseda ŽSK a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Igor Janckulík. Kandidatúru bývalého žilinského primátora a exriaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Igora Chomu ohlásil šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico.