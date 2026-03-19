Kandidátom na predsedu Prešovského kraja bude Milan Mazurek
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek (Republika) bude kandidovať na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na sociálnej sieti o tom informoval predseda hnutia Republika Milan Uhrík.
„Prešovský samosprávny kraj si zaslúži mať sa lepšie. Zaslúži si mať lepšiu a svetlejšiu budúcnosť, ktorú sme mu pripravení v našom politickom zápase priniesť. Už čoskoro predstavíme skvelý, silný a profesionálny tím a program, s ktorým do týchto volieb pôjdeme,“ uviedol Mazurek.
Mazurek kandidoval na predsedu PSK aj vo voľbách v roku 2022, v ktorých neuspel, no získal mandát krajského poslanca. „Som presvedčený, že bude skvelým županom Prešovského kraja,“ uviedol Uhrík a Mazurekovi poďakoval za jeho prácu v Európskom parlamente aj v krajskom parlamente.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne. Post predsedu PSK sa pokúsi obhájiť Milan Majerský (KDH).
