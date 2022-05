Kandidátom na primátora Michaloviec za Smer-SD bude Miroslav Dufinec

Michalovce 31. mája (TASR) – Kandidátom na post primátora mesta Michalovce za stranu Smer-SD bude v jesenných komunálnych voľbách Miroslav Dufinec. O nominantovi, ktorý nie je členom strany, malo v uplynulých dňoch rozhodnúť hlasovanie okresného predsedníctva, uviedol poslanec michalovského mestského zastupiteľstva Dufinec pre médiá.



"Keďže ja nie som v strane Smer-SD, nie je to rozhodnutie, za ktoré som zodpovedný len ja sám. Je to prejavená dôvera voči tomu, čo sme za štyri roky spolu zažili. Ja sa tej dôvere teším. (...) Ja som túto ponuku s pokorou, ale naozaj aj s odhodlaním, prijal," povedal kandidát na primátora.



Dufinec, ktorý je aktuálne poslancom mestského zastupiteľstva prvé volebné obdobie, chce robiť "pozitívnu, férovú" kampaň s cieľom dávať obyvateľom Michaloviec víziu o budúcom uberaní sa mesta.



Primátor Viliam Zahorčák v závere pondelkového (30. 5.) zasadnutia mestského zastupiteľstva k 1. júlu odvolal z funkcie prvého viceprimátora Jozefa Sokologorského, pričom na obsadenie jeho miesta v štruktúre mestského úradu vymenoval dosiaľ druhú viceprimátorku Janu Cibereovú. Jej post od 1. júla obsadí Dufinec. "Toto bol z jeho (primátorovej, pozn. TASR) strany logický krok. Z pohľadu kandidáta na budúceho primátora je tento krok pre mňa veľmi pozitívny, pretože, samozrejme, budem mať možnosť preniknúť do celého diania na mestskom úrade oveľa hlbšie než ako človek, ktorý zastáva funkciu poslanca," skonštatoval Dufinec.