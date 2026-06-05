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Kandidátom PS na primátora Bánoviec nad Bebravou je Milan Ďuračka
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 5. júna (TASR) - Kandidátom hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post primátora mesta Bánovce nad Bebravou bude v jesenných komunálnych voľbách Milan Ďuračka. V piatok o tom informovala podpredsedníčka PS Beáta Jurík. Ďuračkovu kandidatúru podporia aj strany SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko a Občianska konzervatívna strana.
Podpredsedníčka PS pripomenula, že o Ďuračkovi je známe aj to, že je aktívnym športovcom a dobrovoľným hasičom. „Vytrvalosť a drina mu nie sú cudzie. A dnes mesto ako Bánovce nad Bebravou potrebuje človeka, ktorý má dostatok energie a sily na to, aby ich vytrhol zo stagnácie a opäť rozbehol vpred. Človeka, ktorý vie, čo znamená služba ľuďom. A taká má byť aj úloha primátora. Nie sebe a svojim známym, nie strane, ale ľuďom,“ doplnila.
Ďuračka roky pôsobil ako vrcholový manažér, skúsenosti má zo spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Problémom je podľa neho fakt, že vo vedení mesta sa dlhé roky striedajú stále tí istí ľudia a výsledkom sú tie isté problémy, tie isté sľuby a často aj tie isté sklamania.
„Mojou hlavnou prioritou sú pracovné miesta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vo vrcholovom manažmente viem, ako aktívne hľadať investorov a priviesť ich do Bánoviec. Chcem tiež pomôcť miestnym podnikateľom a vytvoriť podmienky pre nových, aby sa nebáli investovať svoje peniaze u nás. Zameriam sa aj na opravu infraštruktúry, ktorá je na mnohých miestach v zlom stave. Pripravíme tiež nové parkovacie miesta,” zdôraznil Ďuračka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Podpredsedníčka PS pripomenula, že o Ďuračkovi je známe aj to, že je aktívnym športovcom a dobrovoľným hasičom. „Vytrvalosť a drina mu nie sú cudzie. A dnes mesto ako Bánovce nad Bebravou potrebuje človeka, ktorý má dostatok energie a sily na to, aby ich vytrhol zo stagnácie a opäť rozbehol vpred. Človeka, ktorý vie, čo znamená služba ľuďom. A taká má byť aj úloha primátora. Nie sebe a svojim známym, nie strane, ale ľuďom,“ doplnila.
Ďuračka roky pôsobil ako vrcholový manažér, skúsenosti má zo spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Problémom je podľa neho fakt, že vo vedení mesta sa dlhé roky striedajú stále tí istí ľudia a výsledkom sú tie isté problémy, tie isté sľuby a často aj tie isté sklamania.
„Mojou hlavnou prioritou sú pracovné miesta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vo vrcholovom manažmente viem, ako aktívne hľadať investorov a priviesť ich do Bánoviec. Chcem tiež pomôcť miestnym podnikateľom a vytvoriť podmienky pre nových, aby sa nebáli investovať svoje peniaze u nás. Zameriam sa aj na opravu infraštruktúry, ktorá je na mnohých miestach v zlom stave. Pripravíme tiež nové parkovacie miesta,” zdôraznil Ďuračka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.