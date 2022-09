Kandidatúru J. Božika podporujú pravicové i ľavicové strany

Partizánske 26. septembra (TASR) - Opätovnú kandidatúru primátora Partizánskeho Jozefa Božika (nezávislý) na jeho post podporujú koalície zložené z pravicových i ľavicových strán a hnutí. Informovali o tom zástupcovia strán v pondelok v Partizánskom na tlačovej besede.



Z pravicového spektra Božika, ktorý sa bude v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí uchádzať o post primátora ako jediný, podporujú strany KDH, SaS, Dobrá voľba a Umiernení, z ľavicového Smer-SD a Hlas-SD.



Podpora je podľa mestského a trenčianskeho krajského poslanca a podpredsedu KDH Tomáša Merašického prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce, ktorá trvá už takmer 12 rokov. "Spolupráca bola po celých 12 rokov postupne, ako sa aj poslanci obmieňali, korektná a plodná," skonštatoval Merašický.



Je podľa neho pravdou, že v Partizánskom sa nedelia na politické strany, pravicu, ľavicu, extrémistov. "Poslanecký zbor vždy najviac dosiahol vtedy, keď sa spojil a nadchol pre nejakú myšlienku. Dôkazom toho je, že tu môžeme vedľa seba stáť aj s kolegami z opačného politického tábora tak, ako to možno vníma verejnosť," doplnil s tým, že podobnú spoluprácu majú i na vyššom územnom celku za okres Partizánske.



Slová svojho poslaneckého kolegu z mestského i krajského zastupiteľstva potvrdil okresný predseda Hlasu-SD Erich Dvonč, ktorý zhodnotil 12-ročnú prácu s Božikom ako veľmi korektnú a ústretovú, pričom je rád, že ho môže celý tím podporiť v jeho kandidatúre na primátora. "Budeme podporovať apolitickosť nášho zastupiteľstva. Hlavne sme tu preto, aby sme robili pre ľudí, pre občanov. To isté robíme aj v samosprávnom kraji," dodal.



Súčasný primátor má podľa svojich slov podporu i nezávislých kandidátov, menších politických strán, ako i spoločenských organizácií na území mesta. Podporu vníma ako utvrdenie spoločnej práce za posledných 12 rokov aj ako záväzok do nasledujúceho volebného obdobia.