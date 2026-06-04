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Kandidatúru M. Chudovského v P. Bystrici podporí PS, SaS a Demokrati
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Považská Bystrica 4. júna (TASR) - Kandidatúru Maroša Chudovského na post primátora Považskej Bystrice podporia v jesenných komunálnych voľbách politické strany a hnutia Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a solidarita (SaS) a Demokrati. Za účasti predstaviteľov strán o tom vo štvrtok informoval Chudovský.
„Nie som a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany. Ako občiansky nezávislý kandidát som pripravený spolupracovať s každým, kto to s mestom myslí dobre, pre koho je mesto dôležité a myslí si, že potrebuje novú energiu. Tri politické strany sa dohodli, že smerom ku komunálnym voľbám budú v Považskej Bystrici postupovať spoločne. A som rád, že sa rozhodli pripojiť k mojej vízii pre naše mesto,“ skonštatoval Chudovský.
Ako dodal, podporu prijíma i preto, že sa všetci zhodli na tom, že Považská Bystrica potrebuje primátora na plný úväzok, potrebuje zodpovedné vedenie, jasnú a transparentnú komunikáciu a nie zahmlievanie faktov. „Komunálna politika nie je o farbe trička. Je o tom, či mesto napreduje alebo stagnuje. Chcem ponúknuť spoluprácu poslancom mestského zastupiteľstva, aktívnym občanom, dobrovoľníkom, zástupcom kultúrnych a športových združení, dobrovoľných spolkov, dobrovoľným hasičom, klubom seniorov a ľuďom z každej mestskej časti. Ak chceme lepšiu Považskú Bystricu, poďme spolupracovať. Nemusíme sa pritom zhodnúť vo všetkom. Ak sa však zhodneme na tom, že naše mesto potrebuje výsledky a novú energiu, poďme hľadať cestu, ako sa to dá,“ zdôraznil Chudovský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Nie som a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany. Ako občiansky nezávislý kandidát som pripravený spolupracovať s každým, kto to s mestom myslí dobre, pre koho je mesto dôležité a myslí si, že potrebuje novú energiu. Tri politické strany sa dohodli, že smerom ku komunálnym voľbám budú v Považskej Bystrici postupovať spoločne. A som rád, že sa rozhodli pripojiť k mojej vízii pre naše mesto,“ skonštatoval Chudovský.
Ako dodal, podporu prijíma i preto, že sa všetci zhodli na tom, že Považská Bystrica potrebuje primátora na plný úväzok, potrebuje zodpovedné vedenie, jasnú a transparentnú komunikáciu a nie zahmlievanie faktov. „Komunálna politika nie je o farbe trička. Je o tom, či mesto napreduje alebo stagnuje. Chcem ponúknuť spoluprácu poslancom mestského zastupiteľstva, aktívnym občanom, dobrovoľníkom, zástupcom kultúrnych a športových združení, dobrovoľných spolkov, dobrovoľným hasičom, klubom seniorov a ľuďom z každej mestskej časti. Ak chceme lepšiu Považskú Bystricu, poďme spolupracovať. Nemusíme sa pritom zhodnúť vo všetkom. Ak sa však zhodneme na tom, že naše mesto potrebuje výsledky a novú energiu, poďme hľadať cestu, ako sa to dá,“ zdôraznil Chudovský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.