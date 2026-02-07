< sekcia Regióny
Kandidatúru na post predsedu NSK oznámil Henrich Varga
Nitra 7. februára (TASR) - Na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude v októbrových komunálnych voľbách kandidovať Henrich Varga. V súčasnosti pôsobí ako poradca pre komunikáciu nitrianskeho primátora Mareka Hattasa a poslanec NSK.
Varga bude kandidovať s podporou strán Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra, Maďarské fórum a Občianska konzervatívna strana. „Zároveň s oficiálnym oznámením svojej kandidatúry začínam zbierať podpisy, aby som bol nielen kandidátom politických strán, ale aj občianskym kandidátom,“ povedal Varga.
Svoju kandidatúru zdôvodnil potrebou zmeny na poste predsedu NSK. Pripomenul, že Nitriansky kraj mal doteraz len dvoch predsedov. „Prvý bol politickým nominantom Mečiarovho HZDS, ten súčasný je politickým dieťaťom Mečiara a Fica,“ povedal Varga.
Dlhoročný predseda Milan Belica bol zvolený za predsedu NSK päťkrát, pričom podporu mu počas týchto období vyjadrilo 15 rôznych politických strán a hnutí. Súčasný predseda Branislav Becík bol v komunálnych voľbách kandidátom Hlasu-SD.
Základom rozhodnutia Vargu kandidovať je podľa jeho vyjadrenia protikorupčná politika. Súčasný predseda kraja Becík podľa vyjadrenia Vargu nevynechal jedinú príležitosť uprednostniť záujmy oligarchov pred záujmami občanov. „Ako poslanec parlamentu hlasoval za všetky škodlivé zákony. Ako župan zradil našu pôdu, ohrozil krajské majetky a ponížil tých vôbec najzraniteľnejších ľudí, akí v tejto krajine žijú,“ skonštatoval.
Varga pôsobí ako poradca pre komunikáciu primátora Nitry druhé volebné obdobie. Mestské zastupiteľstvo v Nitre opakovane schválilo uznesenie, ktorým poslanci žiadajú primátora zrušiť túto funkciu, ktorá je podľa nich účelovo vytvorená, mestu neprináša žiadny úžitok a každoročne spotrebuje z daní občanov približne 60.000 eur. Funkcia nespadá pod útvar komunikácie a propagácie, ale priamo pod kanceláriu primátora.
