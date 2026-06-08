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Kandidatúru na post primátora Dolného Kubína ohlásil Ján Briestenský
Okrem rozvoja mesta chce vyriešiť preťaženú dopravu či bývanie pre mladých.
Autor TASR
Dolný Kubín 8. júna (TASR) - Kandidatúru na post primátora Dolného Kubína v jesenných komunálnych voľbách ohlásil poslanec mestského zastupiteľstva Ján Briestenský. Ako uviedol v príspevku na sociálnej sieti, počas rokov v mestskom zastupiteľstve mal možnosť sledovať, ako sa Dolný Kubín mení, čo sa podarilo posunúť dopredu a pri ktorých veciach, naopak, zostal stáť na mieste dlhšie, než bolo potrebné.
„Často sa ma ľudia pýtali, či o kandidatúre uvažujem. Odpoveď bola vždy rovnaká. Kandidovať má zmysel iba vtedy, keď človek verí, že vie mestu ponúknuť nielen kritiku problémov, ale aj schopnosť ich riešiť. Dnes som sa rozhodol túto zodpovednosť prijať,“ uviedol.
Okrem rozvoja mesta chce vyriešiť preťaženú dopravu, bývanie pre mladých, nevyužitý chátrajúci potenciál mesta, nedoriešené projekty, miesta, ktoré si zaslúžia lepšie fungovanie, a doladiť parkovaciu politiku. „V najbližších mesiacoch budem hovoriť o konkrétnych témach, ktoré podľa mňa rozhodnú o tom, ako sa bude v Dolnom Kubíne žiť o päť, desať či 15 rokov. Nie o sľuboch, ale o riešeniach, ktoré majú reálny základ a ktoré môžu mestu pomôcť napredovať,“ dodal Briestenský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Často sa ma ľudia pýtali, či o kandidatúre uvažujem. Odpoveď bola vždy rovnaká. Kandidovať má zmysel iba vtedy, keď človek verí, že vie mestu ponúknuť nielen kritiku problémov, ale aj schopnosť ich riešiť. Dnes som sa rozhodol túto zodpovednosť prijať,“ uviedol.
Okrem rozvoja mesta chce vyriešiť preťaženú dopravu, bývanie pre mladých, nevyužitý chátrajúci potenciál mesta, nedoriešené projekty, miesta, ktoré si zaslúžia lepšie fungovanie, a doladiť parkovaciu politiku. „V najbližších mesiacoch budem hovoriť o konkrétnych témach, ktoré podľa mňa rozhodnú o tom, ako sa bude v Dolnom Kubíne žiť o päť, desať či 15 rokov. Nie o sľuboch, ale o riešeniach, ktoré majú reálny základ a ktoré môžu mestu pomôcť napredovať,“ dodal Briestenský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.