Kandidatúru na post primátora Košíc ohlásil M. Klíma

Na snímke uprostred kandidát na post primátora Košíc Miloslav Klíma počas tlačovej konferencie v Košiciach 7. apríla 2022. Vľavo manželka Mariana a vpravo otec Miloslav. Foto: TASR - František Iván

Košice 7. apríla (TASR) – O post primátora Košíc sa bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Kandidovať chce ako nezávislý. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Klímov protikandidát vo voľbách zatiaľ nie je verejnosti známy, okrem neho kandidatúru ešte nikto ďalší neohlásil.Klíma sa rozhodol kandidovať z dôvodu nespokojnosti so súčasným vedením mesta, ktoré kritizuje. Podľa jeho slov nesplnilo svoje sľuby.povedal s tým, že si praje, aby sa Košice rozvíjali rýchlejšie a napredovali.Základom jeho volebného programu budú štyri piliere. Má ísť o oživenie ekonomiky mesta a zamestnanosť v ňom podporou firiem, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ďalej aktívnu podporu a rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry, stimulovanie rozvoja cestovného ruchu, športu a kultúry a tiež vytváranie efektívnych programov na realizáciu sociálnych politík mesta, čo ozrejmil ako podporu mladých ľudí, seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.Po inšpirácii z iných miest chce vstúpiť do komunálnej politiky vytvorením TeamuKlíma.povedal s tým, že postupne predstaví aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.Napriek tomu, že bude nezávislým kandidátom, podporu politických strán, s výnimkou tých extrémistických, nevylučuje.povedal pre TASR.Klíma vyštudoval Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobil ako tlmočník a za vtedajšieho primátora Richarda Rašiho bol vedúcim referátu marketingu a kultúry mesta Košice. Ako nominant bývalého vedenia samosprávy zastával aj funkciu výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice – Turizmus, Visit Košice. Stál tiež pri organizácii hokejového šampionátu, bol športovým riaditeľom EYOF Banská Bystrica 2022 či riaditeľom organizačného výboru tohtoročných majstrovstiev Európy v hádzanej v Košiciach.