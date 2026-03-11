< sekcia Regióny
Kandidatúru na post primátora Považskej Bystrice ohlásil M. Chudovský
Autor TASR
Považská Bystrica 11. marca (TASR) - Kandidatúru na post primátora Považskej Bystrice ohlásil v stredu 37-ročný Maroš Chudovský. Kandiduje ako nezávislý, jeho prioritami sú zodpovedné vedenie mesta, funkčné, čisté a bezpečné mesto a silné komunity.
Chudovský je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v minulosti pracoval na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, následne pôsobil vo funkcii zástupcu veľvyslanca SR v Politickom a bezpečnostnom výbore Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii.
„Pri stretnutí s obyvateľmi som najčastejšie počúval, že toto mesto má na viac. Považská Bystrica potrebuje človeka na plný úväzok a nie človeka, ktorý sedí na viacerých stoličkách naraz. Mesto sa nedá riadiť na diaľku. Naopak, potrebuje každodennú starostlivosť, prítomnosť, rozhodnosť a akútne aj novú energiu,“ zdôraznil Chudovský.
Ako dodal, je pripravený prijať za mesto plnú zodpovednosť a váži si podporu obyvateľov posúvať Považskú Bystricu vpred. „Chcem byť primátor na plný úväzok a občania, ľudia v našom meste a samotné mesto budú prvou a tou najzásadnejšou prioritou,“ doplnil Chudovský.
V nasledujúcich týždňoch bude podľa neho spolu so svojím tímom zbierať podpisy na podporu nezávislej kandidátky a v spolupráci s odborníkmi najmä pripravovať program pre októbrové komunálne voľby. Ambíciou Chudovského je ponúknuť Považskobystričanom aj kompletnú kandidátku na poslancov budúceho mestského zastupiteľstva vo všetkých mestských častiach.
Chudovský sa uchádzal o post primátora Považskej Bystrice aj v komunálnych voľbách v roku 2022. Spomedzi ôsmich kandidátov skončil druhý. Hlas mu odovzdalo 5485 Považskobystričanov, o 1647 menej ako aktuálnemu primátorovi Karolovi Janasovi.
