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Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil Artúr Benes
Benes nadväzuje na svoju predošlú kampaň, avšak tvrdí, že ako podnikateľ stojí nohami pevne na zemi.
Autor TASR
Prešov 20. júna (TASR) - Kandidatúru na post primátora Prešova v sobotu ohlásil Artúr Benes. Manažér, podnikateľ, dlhoročný odborník na regionálny rozvoj a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja (ARR) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) svoje rozhodnutie oznámil symbolicky v prešovskom bowlingu za účasti približne stovky priateľov, známych a rodiny. Do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát s jasným odkazom, že „Prešov nepotrebuje lacný wow efekt ani politické divadlo, ale upratané základy a zdravý manažérsky rozum“.
Tvrdí, že za jeho pôsobením v meste vidieť výsledky, ako napríklad 20 rokov organizovania Prešovského pivného festivalu, úspešného medzinárodného turnaja Fragaria Cup či vybudovanie teqballovej federácie Slovenska a viac ako 300 miliónov eur v investíciách pre Prešovský kraj cez ARR.
Svoju kandidatúru stavia na troch pilieroch - nezávislosť je sloboda, druhým sú manažérske riešenia namiesto politikárčenia s dôrazom na racionálne využívanie daní a funkčné základné služby mesta a posledným je implementovanie dobrých skúseností zo sveta do mesta s využitím inšpirácií a funkčných modelov.
Benes nadväzuje na svoju predošlú kampaň, avšak tvrdí, že ako podnikateľ stojí nohami pevne na zemi. Kritizuje vizionárske vzdušné zámky na úkor každodennej reality obyvateľov Prešova. „Dnes netreba snívať o tuneloch pod veľkou križovatkou na Levočskej, dnes je žiaducejšie dať energiu do oživenia toho mŕtveho námestia,“ zdôraznil okrem iného v príhovore počas oznámenia kandidatúry. Rovnako apeloval na to, aby ľudia na sídliskách neboli trestaní za to, že nebývajú v centre, a mali zabezpečené čisté, upravené a bezpečné okolie.
Ako nezávislý kandidát sa v najbližších týždňoch plne sústreďuje na zber podpisov pod kandidátnu listinu a na priamy dialóg s občanmi. Prvými signatármi na petičných hárkoch sa stali práve hostia na jeho oficiálnom ohlásení. Do ulíc Prešova ide s presvedčením, že má dostatok síl a skúseností na to, aby vrátil mestu jeho iskru a hrdosť.
Kandidatúru na post primátora Prešova ešte v máji ohlásili aj krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký (KDH) a súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov uchádza s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska.
Tvrdí, že za jeho pôsobením v meste vidieť výsledky, ako napríklad 20 rokov organizovania Prešovského pivného festivalu, úspešného medzinárodného turnaja Fragaria Cup či vybudovanie teqballovej federácie Slovenska a viac ako 300 miliónov eur v investíciách pre Prešovský kraj cez ARR.
Svoju kandidatúru stavia na troch pilieroch - nezávislosť je sloboda, druhým sú manažérske riešenia namiesto politikárčenia s dôrazom na racionálne využívanie daní a funkčné základné služby mesta a posledným je implementovanie dobrých skúseností zo sveta do mesta s využitím inšpirácií a funkčných modelov.
Benes nadväzuje na svoju predošlú kampaň, avšak tvrdí, že ako podnikateľ stojí nohami pevne na zemi. Kritizuje vizionárske vzdušné zámky na úkor každodennej reality obyvateľov Prešova. „Dnes netreba snívať o tuneloch pod veľkou križovatkou na Levočskej, dnes je žiaducejšie dať energiu do oživenia toho mŕtveho námestia,“ zdôraznil okrem iného v príhovore počas oznámenia kandidatúry. Rovnako apeloval na to, aby ľudia na sídliskách neboli trestaní za to, že nebývajú v centre, a mali zabezpečené čisté, upravené a bezpečné okolie.
Ako nezávislý kandidát sa v najbližších týždňoch plne sústreďuje na zber podpisov pod kandidátnu listinu a na priamy dialóg s občanmi. Prvými signatármi na petičných hárkoch sa stali práve hostia na jeho oficiálnom ohlásení. Do ulíc Prešova ide s presvedčením, že má dostatok síl a skúseností na to, aby vrátil mestu jeho iskru a hrdosť.
Kandidatúru na post primátora Prešova ešte v máji ohlásili aj krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký (KDH) a súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov uchádza s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska.