Kandidatúru na post primátora Spišskej Novej Vsi ohlásil Andrej Cpin

Spišská Nová Ves 3. septembra (TASR) - O miesto primátora Spišskej Novej Vsi sa uchádza aj Andrej Cpin. Ako uviedol v tlačovej správe, "v tohtoročných komunálnych voľbách ponúkam alternatívu po 16 rokoch vládnutia Smeru - sociálnej demokracie (SD) a Slovenskej národnej strany (SNS)." O hlasy voličov zabojuje 37-ročný učiteľ, ktorý osem rokov pôsobí v tamojšom mestskom zastupiteľstve, s podporou koalície Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana a Spolu.



"To, čo Spišská Nová Ves potrebuje, je rozhodné a jeho obyvateľom oddané vedenie mesta, schopné zrealizovať dôležité zmeny. Verím, že mesto využije svoj potenciál brány do Slovenského raja. Musíme podporovať aktívnych ľudí, udržať vodu v meste, zlepšiť bezbariérovosť, vyčistiť centrum i sídliská, podporiť ľudí na alebo pod hranicou chudoby," priblížil priority, ktoré chce so svojím tímom okamžite po nástupe do funkcie riešiť.



Cpin upozornil, že Spišská Nová Ves už roky zaznamenáva pokles počtu obyvateľov a do mesta neprišiel ani žiadny zahraničný investor. "Mesto stráca atraktivitu, s mojím odborným tímom sme pripravení tento proces zvrátiť," uzatvára kandidát.



O podporu voličov sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný primátor Pavol Bečarik, ktorý kandiduje s podporou Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS a Sme rodina.