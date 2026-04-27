Kandidatúru na post primátora Trenčína oznámil Miloš Mičega
O post primátora Trenčína sa Mičega uchádza tretíkrát.
Autor TASR
Trenčín 27. apríla (TASR) - Pripraviť mesto Trenčín na výstavbu nového cestného mosta, podpora rozvoja športových a kultúrnych aktivít detí a karta výhod pre každého obyvateľa Trenčína sú hlavnými prioritami kandidáta na primátora Trenčína Miloša Mičegu. Kandidatúru oznámil v pondelok na tlačovom brífingu.
K jeho ďalším prioritám patria sociálne taxíky a prepojenie sídliska Juh s mestskou časťou Kubra miestnou komunikáciou. Mesto sa podľa neho za ostatné roky mení, napreduje a rozvíja. Mičega ponúka kontinuitu tam, kde sa mestu darí, a odvahu tam, kde treba zabrať.
„V meste je množstvo pamiatok, ktoré treba chrániť pre ďalšie generácie, a množstvo prírodných krás, ako napríklad Brezina alebo rieka Váh, ktoré treba využiť v prospech všetkých obyvateľov mesta. Budem iniciovať spoluprácu mesta a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá sa ukázala ako perspektívna pre rozvoj Trenčína aj regiónu. Tu využijem svoje skúsenosti s regionálnej politiky ako krajský poslanec,“ zdôraznil Mičega.
Zároveň poďakoval súčasnému primátorovi, ktorý po 16 rokoch uvoľní túto pozíciu. „Napriek tomu, že sme na niektoré veci mali rôzne pohľady, vždy to bolo v rovine politickej a vždy to bola rétorika. To k politike, aj komunálnej, patrí. Úprimne mu prajem do ďalšej etapy v živote všetko dobré,“ doplnil Mičega.
O post primátora Trenčína sa Mičega uchádza tretíkrát. V oboch prípadoch neuspel proti aktuálnemu primátorovi Rybníčkovi, ktorý oznámil, že na primátorsky post už kandidovať nebude.
V komunálnych voľbách v roku 2022 získal Mičega ako jediný Rybníčkov protikandidát 4421 hlasov (27,05 percenta), Rybníček 11.918 hlasov (72,94 %). Vo voľbách v roku 2018 sa tesne pred voľbami vzdali v prospech Mičegu kandidatúry ďalší dvaja kandidáti. Rybníček získal 13.855 hlasov (72,4 %), Mičega 5228 hlasov (27,32 %).
K jeho ďalším prioritám patria sociálne taxíky a prepojenie sídliska Juh s mestskou časťou Kubra miestnou komunikáciou. Mesto sa podľa neho za ostatné roky mení, napreduje a rozvíja. Mičega ponúka kontinuitu tam, kde sa mestu darí, a odvahu tam, kde treba zabrať.
„V meste je množstvo pamiatok, ktoré treba chrániť pre ďalšie generácie, a množstvo prírodných krás, ako napríklad Brezina alebo rieka Váh, ktoré treba využiť v prospech všetkých obyvateľov mesta. Budem iniciovať spoluprácu mesta a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá sa ukázala ako perspektívna pre rozvoj Trenčína aj regiónu. Tu využijem svoje skúsenosti s regionálnej politiky ako krajský poslanec,“ zdôraznil Mičega.
Zároveň poďakoval súčasnému primátorovi, ktorý po 16 rokoch uvoľní túto pozíciu. „Napriek tomu, že sme na niektoré veci mali rôzne pohľady, vždy to bolo v rovine politickej a vždy to bola rétorika. To k politike, aj komunálnej, patrí. Úprimne mu prajem do ďalšej etapy v živote všetko dobré,“ doplnil Mičega.
O post primátora Trenčína sa Mičega uchádza tretíkrát. V oboch prípadoch neuspel proti aktuálnemu primátorovi Rybníčkovi, ktorý oznámil, že na primátorsky post už kandidovať nebude.
V komunálnych voľbách v roku 2022 získal Mičega ako jediný Rybníčkov protikandidát 4421 hlasov (27,05 percenta), Rybníček 11.918 hlasov (72,94 %). Vo voľbách v roku 2018 sa tesne pred voľbami vzdali v prospech Mičegu kandidatúry ďalší dvaja kandidáti. Rybníček získal 13.855 hlasov (72,4 %), Mičega 5228 hlasov (27,32 %).