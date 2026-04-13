Kandidatúru na post primátora Žiliny ohlásil Peter Cibulka
Za kľúčové pre rozvoj mesta považuje Cibulka zastavenie poklesu počtu obyvateľov Žiliny.
Autor TASR
Žilina 13. apríla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Žiliny ohlásil v pondelok mestský a krajský poslanec Peter Cibulka. V príspevku na sociálnej sieti vyjadril presvedčenie, že Žilina môže byť jedným z najlepších miest na život nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom priestore.
„Aby sme dokázali prekonať súčasnú krízu, musíme sa držať troch princípov: naštartovať rozvoj mesta a zastaviť klesajúci počet obyvateľov, vrátiť mesto do služby obyčajným ľuďom a budovať mesto dlhodobo udržateľné a postaviť silné ekonomické a ekologické základy aj do budúcnosti,“ uviedol Cibulka.
Za kľúčové pre rozvoj mesta považuje Cibulka zastavenie poklesu počtu obyvateľov Žiliny. „Musíme začať systematicky pracovať na tom, aby začali obyvatelia Žiliny dlhodobo pribúdať. Nie je to ľahká úloha, ale kľúčová, ak sa nemáme dostať do špirály úpadku. Čím má mesto menej obyvateľov, tým väčšie problémy má mestská kasa. Prichádza strata pracovných miest, menšie príjmy podnikateľov a znehodnotenie dlhodobých stavebných investícií,“ poznamenal.
Cibulka sa uchádzal ako nezávislý kandidát o post primátora Žiliny aj v komunálnych voľbách v roku 2022. Spomedzi deviatich kandidátov skončil tretí. Hlas mu odovzdalo 3970 Žilinčanov. Aktuálne pôsobí ako poslanec v žilinskom mestskom zastupiteľstve aj zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.
„Aby sme dokázali prekonať súčasnú krízu, musíme sa držať troch princípov: naštartovať rozvoj mesta a zastaviť klesajúci počet obyvateľov, vrátiť mesto do služby obyčajným ľuďom a budovať mesto dlhodobo udržateľné a postaviť silné ekonomické a ekologické základy aj do budúcnosti,“ uviedol Cibulka.
Za kľúčové pre rozvoj mesta považuje Cibulka zastavenie poklesu počtu obyvateľov Žiliny. „Musíme začať systematicky pracovať na tom, aby začali obyvatelia Žiliny dlhodobo pribúdať. Nie je to ľahká úloha, ale kľúčová, ak sa nemáme dostať do špirály úpadku. Čím má mesto menej obyvateľov, tým väčšie problémy má mestská kasa. Prichádza strata pracovných miest, menšie príjmy podnikateľov a znehodnotenie dlhodobých stavebných investícií,“ poznamenal.
Cibulka sa uchádzal ako nezávislý kandidát o post primátora Žiliny aj v komunálnych voľbách v roku 2022. Spomedzi deviatich kandidátov skončil tretí. Hlas mu odovzdalo 3970 Žilinčanov. Aktuálne pôsobí ako poslanec v žilinskom mestskom zastupiteľstve aj zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.