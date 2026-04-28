< sekcia Regióny
Kandidatúru na post primátora Žiliny ohlásil Rastislav Johanes
Autor TASR
Žilina 28. apríla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Žiliny ohlásil v utorok lekár Rastislav Johanes. Jeho hlavnými prioritami sú férové parkovanie pre Žilinčanov, podpora bývania a transparentné investície do každej mestskej časti. O dôveru voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát.
Johanes v medicíne pôsobí 37 rokov a podľa vlastných slov chce do vedenia Žiliny priniesť disciplínu a krízový manažment, na ktoré je zvyknutý z lekárskej praxe. „V medicíne sa naučíte určiť diagnózu a hneď konať. To isté dnes potrebuje Žilina,“ vysvetlil Johanes.
Rozhodujúcim momentom pre kandidatúru bola pre neho osobná rodinná situácia. „Keď som sa so sestrou staral o chorého otca, pravidelne sme narážali na necitlivosť mestského systému parkovania priamo pred otcovým domom. Mesto sa nemôže správať k ľuďom len ako k zdroju príjmov, musí im vychádzať v ústrety,“ poznamenal Johanes.
Jednou z jeho hlavných priorít je zavedenie bezplatného parkovania pre rezidentov v mieste bydliska a zastavenie nespravodlivých pokút. „Parkovanie na sídliskách je asi tou najjasnejšou ukážkou nespravodlivého a nekoncepčného riešenia, kedy sa zabúda na potreby ľudí,“ dodal.
Johanes je bývalým mestským poslancom a aktuálne pôsobí v Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Je druhým známym kandidátom na post žilinského primátora, svoju kandidatúru pred ním oznámil mestský a krajský poslanec Peter Cibulka.
