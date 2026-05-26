Kandidatúru na post primátora Žiliny ohlásil Miroslav Sokol
Žilinu považuje za priemernú samosprávu a chce ju priviesť k dominantnému postaveniu v regióne.
Autor TASR
Žilina 26. mája (TASR) - Kandidatúru na post primátora Žiliny v tohtoročných voľbách ohlásil v utorok 47-ročný podnikateľ Miroslav Sokol. Jeho hlavnými prioritami sú efektívnejšie hospodárenie s mestskými financiami, energetické úspory, spravodlivý prístup k podnikateľom a snaha o udržanie mladých ľudí v Žiline.
Podľa Sokola má Žilina všetko, čo potrebuje - ľudí, dobrú polohu aj potenciál, ale nefunguje tak, ako by mohla. „Dovolím si povedať, že ani nie preto, že chýbajú peniaze. Problém je, že nenarába so svojimi zdrojmi dobre. Mesto je údržbárom, správcom systému a aj to nedokonalým,“ uviedol Sokol.
Upozornil, že mestské budovy sú nazateplené a peniaze tak unikajú cez strechy a steny. „Takto sa dobrý hospodár nespráva. Mesto musí prestať zbytočne míňať na energiách, energetické úspory a projekty sú prioritou. Nákupy a obstarávania sa majú riešiť centrálne, aby mesto neplatilo viackrát za to isté,“ zdôraznil Sokol.
Žilinu považuje za priemernú samosprávu a chce ju priviesť k dominantnému postaveniu v regióne. „Predstavím jasný plán a stratégiu mesta. Musíme vedieť, čo Žilina potrebuje, čo chce a kam smeruje. Žiadne náhodné fungovanie, v opačnom prípade sme iba údržbármi základných funkcií,“ dodal.
Sokol má skúsenosti z komunálnej politiky, keď pôsobil ako mestský poslanec vo volebnom období 2014 - 2018. Je tretím známym kandidátom na post žilinského primátora. Svoju kandidatúru pred ním oznámili mestský a krajský poslanec Peter Cibulka a tiež lekár Rastislav Johanes, aktuálne pôsobiaci v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.
