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Kandidatúru na post primátorky Košíc ohlásila Lenka Kovačevičová
Bezpečnosť bude mojou prioritou číslo jeden, uviedla.
Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Kandidatúru na post primátorky mesta Košice ohlásila aj súčasná starostka mestskej časti (MČ) Nad jazerom Lenka Kovačevičová. V jesenných voľbách sa o funkciu primátorky bude uchádzať ako nezávislá kandidátka. Medzi jej hlavnými prioritami sú bezpečnosť, poriadok a systematické riešenie nelegálnych osád. Informovala o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
„Košičania musia opäť získať pocit bezpečia. Mestská polícia potrebuje silnejšie personálne aj technické zázemie. Bezpečnosť bude mojou prioritou číslo jeden,“ uviedla.
Za ďalšie témy, ktorým sa chce venovať, označila okrem iného aj výstavbu dostupného nájomného bývania, spravodlivejšie financovanie mestských častí či riešenie parkovacej politiky. Zamerať sa chce napríklad aj na rozšírenie inteligentného kamerového systému na celé mesto.
„Nebolo to rozhodnutie z večera do rána. Vznikalo postupne na základe dlhoročných skúseností v samospráve, podpory mnohých Košičanov, ale aj ich oprávnenej nespokojnosti s tým, ako dnes mesto funguje. Nastal čas na zmenu,“ uviedla v nadväznosti na svoje rozhodnutie uchádzať sa o funkciu primátorky.
Súčasťou oznámenia jej kandidatúry bolo tiež predstavenie občianskej iniciatívy Tím Košice, ktorú podľa nej tvoria odborníci, komunálni politici, starostovia, poslanci, odborná verejnosť a aktívni občania.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Kovačevičovej už ohlásili súčasný starosta košickej MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS, ďalej Jaroslav Polaček, ktorému podporu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol, ktorý bude kandidovať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Košičania musia opäť získať pocit bezpečia. Mestská polícia potrebuje silnejšie personálne aj technické zázemie. Bezpečnosť bude mojou prioritou číslo jeden,“ uviedla.
Za ďalšie témy, ktorým sa chce venovať, označila okrem iného aj výstavbu dostupného nájomného bývania, spravodlivejšie financovanie mestských častí či riešenie parkovacej politiky. Zamerať sa chce napríklad aj na rozšírenie inteligentného kamerového systému na celé mesto.
„Nebolo to rozhodnutie z večera do rána. Vznikalo postupne na základe dlhoročných skúseností v samospráve, podpory mnohých Košičanov, ale aj ich oprávnenej nespokojnosti s tým, ako dnes mesto funguje. Nastal čas na zmenu,“ uviedla v nadväznosti na svoje rozhodnutie uchádzať sa o funkciu primátorky.
Súčasťou oznámenia jej kandidatúry bolo tiež predstavenie občianskej iniciatívy Tím Košice, ktorú podľa nej tvoria odborníci, komunálni politici, starostovia, poslanci, odborná verejnosť a aktívni občania.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Kovačevičovej už ohlásili súčasný starosta košickej MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS, ďalej Jaroslav Polaček, ktorému podporu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol, ktorý bude kandidovať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.