Pondelok 11. máj 2026
Kandidatúru na post primátorky Šurian oznámila A. Danielová

Autor TASR
Šurany 11. mája (TASR) - Kandidatúru na post primátorky Šurian v okrese Nové Zámky oznámila dlhoročná mestská poslankyňa Alžbeta Danielová. Do tohtoročných volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka.

Danielová pôsobí od roku 1993 v oblasti vzdelávania a svoju profesionálnu kariéru orientuje podľa vlastných slov na prácu vo verejnom záujme. Zdôrazňuje, že mesto má byť miestom dobrým pre život všetkých generácií - detí, mladých rodín, pracujúcich ľudí aj seniorov.

Kandidatúru predstavuje s dôrazom na slušnosť, odbornosť, osobný kontakt s obyvateľmi a zodpovedné riešenia pre každodenný život v meste. Vo svojej kampani chce hovoriť najmä o témach, ktoré sa priamo dotýkajú obyvateľov Šurian. Patrí k nim fungovanie mesta, kvalita verejných priestorov, bezpečnosť, školstvo, šport, životné prostredie, služby, kultúra, komunikácia s občanmi a celkovo ďalší rozvoj mesta.
