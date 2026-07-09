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Kandidatúru na primátora Martina ohlásil mestský poslanec Milan Ftorek
Ftorek sa v Martine dlhodobo angažuje ako predseda združenia Reštart Martina, ktoré už desať rokov vyvíja rôzne aktivity v Martine.
Autor TASR
Martin 9. júla (TASR) - Mestský a krajský poslanec Milan Ftorek sa bude uchádzať o funkciu primátora mesta Martin. Popri svojej kandidatúre pre budovou mestského úradu predstavil aj tím Reštart Martina, v ktorom figurujú napríklad scénograf Jozef Ciller, riaditeľka Turčianskej knižnice Alžbeta Martinická, známy odborár Pavol Húšťava či poslanec Martin Lepej.
Ftorek sa v Martine dlhodobo angažuje ako predseda združenia Reštart Martina, ktoré už desať rokov vyvíja rôzne aktivity v Martine. V minulosti rezonovali napríklad jeho protesty voči parkovacej politike, záchrana stĺpov z niekdajšej martinskej synagógy, viaceré verejné diskusie a podujatia.
Spolu so svojím tímom stanovili päť priorít, ktoré chcú v Martine riešiť. Patria medzi ne dostatok práce, bývanie pre rodiny, férová parkovacia politika, opravené mesto a dôležité postavenie mesta Martin v rámci kraja. Pre Ftoreka ide o v poradí druhú primátorskú kandidatúru, pred štyrmi rokmi získal necelých 10 percent hlasov a spomedzi siedmich kandidátov skončil na piatom mieste.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Ftorek sa v Martine dlhodobo angažuje ako predseda združenia Reštart Martina, ktoré už desať rokov vyvíja rôzne aktivity v Martine. V minulosti rezonovali napríklad jeho protesty voči parkovacej politike, záchrana stĺpov z niekdajšej martinskej synagógy, viaceré verejné diskusie a podujatia.
Spolu so svojím tímom stanovili päť priorít, ktoré chcú v Martine riešiť. Patria medzi ne dostatok práce, bývanie pre rodiny, férová parkovacia politika, opravené mesto a dôležité postavenie mesta Martin v rámci kraja. Pre Ftoreka ide o v poradí druhú primátorskú kandidatúru, pred štyrmi rokmi získal necelých 10 percent hlasov a spomedzi siedmich kandidátov skončil na piatom mieste.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.