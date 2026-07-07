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Kandidatúru na primátora Ružomberka ohlásil mestský poslanec Ján Kuráň
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Ružomberok 7. júla (TASR) - Mestský poslanec Ján Kuráň v utorok ohlásil kandidatúru na post primátora mesta Ružomberok. Podľa jeho slov má mesto obrovský potenciál, ktorý v posledných rokoch nedokázalo naplno využiť. Upozornil na odchod obyvateľov, nedostupné bývanie či slabnúcu mestskú dopravu.
„Nekandidujem preto, aby som spravoval úpadok. Kandidujem preto, aby sme ho zastavili. Kandidujem preto, aby sa Ružomberok prestal vyhovárať a začal konať. Kandidujem preto, aby sme z mesta spomienok znovu urobili mesto života,“ uviedol Kuráň.
Ako hlavné programové priority predstavil dostupné bývanie, otvorené mesto, lepšiu verejnú dopravu, férové parkovanie a krajší verejný priestor. Kuráň chce, aby mesto aktívnejšie pripravovalo podmienky pre výstavbu nových bytov vrátane družstevného modelu. Ten podľa neho môže pomôcť mladým rodinám, učiteľom, zdravotníkom, zamestnancom aj ľuďom, ktorí si dnes bývanie v Ružomberku nevedia dovoliť.
„Ružomberku chýbajú byty. Nehovorím, že za štyri roky postavíme byt pre každého. To by nebolo poctivé. Ale vieme pripraviť lokality, pravidlá a prvé projekty tak, aby sme o pár rokov neboli mestom, z ktorého ľudia odchádzajú len preto, že si tu nevedia dovoliť bývať,“ poznamenal Kuráň.
V oblasti mestskej dopravy a parkovania chce nadviazať na skúsenosti miest, ako sú Pezinok a Kolín, kde dokázali prepojiť verejnú dopravu s parkovacou politikou a zvýšiť počet cestujúcich. Jeho cieľom je funkčná, spoľahlivá a v budúcnosti aj bezplatná mestská doprava pre obyvateľov Ružomberka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
„Nekandidujem preto, aby som spravoval úpadok. Kandidujem preto, aby sme ho zastavili. Kandidujem preto, aby sa Ružomberok prestal vyhovárať a začal konať. Kandidujem preto, aby sme z mesta spomienok znovu urobili mesto života,“ uviedol Kuráň.
Ako hlavné programové priority predstavil dostupné bývanie, otvorené mesto, lepšiu verejnú dopravu, férové parkovanie a krajší verejný priestor. Kuráň chce, aby mesto aktívnejšie pripravovalo podmienky pre výstavbu nových bytov vrátane družstevného modelu. Ten podľa neho môže pomôcť mladým rodinám, učiteľom, zdravotníkom, zamestnancom aj ľuďom, ktorí si dnes bývanie v Ružomberku nevedia dovoliť.
„Ružomberku chýbajú byty. Nehovorím, že za štyri roky postavíme byt pre každého. To by nebolo poctivé. Ale vieme pripraviť lokality, pravidlá a prvé projekty tak, aby sme o pár rokov neboli mestom, z ktorého ľudia odchádzajú len preto, že si tu nevedia dovoliť bývať,“ poznamenal Kuráň.
V oblasti mestskej dopravy a parkovania chce nadviazať na skúsenosti miest, ako sú Pezinok a Kolín, kde dokázali prepojiť verejnú dopravu s parkovacou politikou a zvýšiť počet cestujúcich. Jeho cieľom je funkčná, spoľahlivá a v budúcnosti aj bezplatná mestská doprava pre obyvateľov Ružomberka.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.