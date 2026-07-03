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Kandidatúru na primátora Zlatých Moraviec oznámil poslanec Ján Fintor
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Zlaté Moravce 3. júla (TASR) - O post primátora Zlatých Moraviec sa bude uchádzať Ján Fintor. Súčasný poslanec mestského zastupiteľstva a IT inžinier v samospráve bude kandidovať ako nezávislý s podporou Hnutia Slovensko, KDH a SaS. Dôvodom jeho kandidatúry je nespokojnosť so smerovaním mesta, skonštatoval.
Prioritami volebného programu Fintora sú opravy chodníkov a ciest v celom meste, riešenie dopravy a parkovania, zlepšenie čistoty a údržby verejných priestranstiev vrátane modernizácie odpadových stojísk a zvýšenie bezpečnosti v meste.
Upozorňuje na klesajúci počet obyvateľov v Zlatých Moravciach, čo znamená aj menej peňazí v mestskej kase. „Tento trend chcem zmeniť. Mojím cieľom je vytvoriť podmienky, aby ľudia neodchádzali, ale mali dôvod zostať, pracovať a založiť si tu rodinu.“
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámilo šesť kandidátov. Okrem Fintora zabojujú o primátorské kreslo Marián Kéry, Marek Holub, Martin Kováč, Denisa Uhrinová a Vojtech Hučka. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Prioritami volebného programu Fintora sú opravy chodníkov a ciest v celom meste, riešenie dopravy a parkovania, zlepšenie čistoty a údržby verejných priestranstiev vrátane modernizácie odpadových stojísk a zvýšenie bezpečnosti v meste.
Upozorňuje na klesajúci počet obyvateľov v Zlatých Moravciach, čo znamená aj menej peňazí v mestskej kase. „Tento trend chcem zmeniť. Mojím cieľom je vytvoriť podmienky, aby ľudia neodchádzali, ale mali dôvod zostať, pracovať a založiť si tu rodinu.“
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámilo šesť kandidátov. Okrem Fintora zabojujú o primátorské kreslo Marián Kéry, Marek Holub, Martin Kováč, Denisa Uhrinová a Vojtech Hučka. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.