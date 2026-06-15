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Kandidatúru na starostu MČ Košice-Západ ohlásil A. Sitkár
Kandidatúru označil za prirodzené pokračovanie svojej dlhoročnej práce.
Autor TASR
Košice 15. júna (TASR) - Kandidatúru na starostu mestskej časti (MČ) Košice-Západ oznámil mestský poslanec a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Sitkár (Smer-SD). Jeho programovými prioritami sú bezpečnosť, čistota, parkovanie, verejné priestranstvá a kvalita života v MČ známej ako Terasa.
Ako TASR informoval, vo svojom programe zdôrazňuje viacero konkrétnych priorít. V oblasti bezpečnosti chce posilniť spoluprácu s mestskou a štátnou políciou, rozšíriť kamerový systém a modernizovať verejné osvetlenie.
Dôležitou témou je podľa neho aj čistota verejných priestranstiev, pravidelná údržba sídliska a riešenie nelegálnych skládok. Za jednu z najväčších výziev označil parkovanie a dopravnú infraštruktúru. Medzi priority takisto zaradil rekonštrukcie ciest a chodníkov, podporu bezbariérovosti a zlepšenie podmienok pre rodiny, seniorov aj mladých ľudí.
„Košice-Západ alebo Terasa, nie je pre mňa len MČ. Je to miesto, kde som vyrastal, športoval, kde mám rodinu, priateľov a kde som prežil veľkú časť svojho života. Poznám preto nielen jej silné stránky, ale aj problémy, ktoré ľudí trápia každý deň,“ zdôvodnil svoju kandidatúru Sitkár, ktorý v minulosti pôsobil ako zástupca starostu MČ Košice-Západ.
Kandidatúru označil za prirodzené pokračovanie svojej dlhoročnej práce. Pripomenul, že v posledných mesiacoch sa spolupodieľal na príprave novely zákona o meste Košice.
Ako TASR informoval, vo svojom programe zdôrazňuje viacero konkrétnych priorít. V oblasti bezpečnosti chce posilniť spoluprácu s mestskou a štátnou políciou, rozšíriť kamerový systém a modernizovať verejné osvetlenie.
Dôležitou témou je podľa neho aj čistota verejných priestranstiev, pravidelná údržba sídliska a riešenie nelegálnych skládok. Za jednu z najväčších výziev označil parkovanie a dopravnú infraštruktúru. Medzi priority takisto zaradil rekonštrukcie ciest a chodníkov, podporu bezbariérovosti a zlepšenie podmienok pre rodiny, seniorov aj mladých ľudí.
„Košice-Západ alebo Terasa, nie je pre mňa len MČ. Je to miesto, kde som vyrastal, športoval, kde mám rodinu, priateľov a kde som prežil veľkú časť svojho života. Poznám preto nielen jej silné stránky, ale aj problémy, ktoré ľudí trápia každý deň,“ zdôvodnil svoju kandidatúru Sitkár, ktorý v minulosti pôsobil ako zástupca starostu MČ Košice-Západ.
Kandidatúru označil za prirodzené pokračovanie svojej dlhoročnej práce. Pripomenul, že v posledných mesiacoch sa spolupodieľal na príprave novely zákona o meste Košice.