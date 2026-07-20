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Kandidatúru na starostu MČ Košice-Západ oznámil Michal Starec
Mestskú časť Západ vedie od roku 2018 Marcel Vrchota.
Autor TASR
Košice 20. júla (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Západ sa v októbrových komunálnych voľbách bude uchádzať 39-ročný manažér Michal Starec. Oznámil to spolu s Košickou stranou, s ktorej podporou bude kandidovať.
Ako strana informovala, Starec sa dlhodobo angažuje v občianskom živote a v najľudnatejšej košickej mestskej časti upozorňuje na nevyhovujúci stav verejných priestranstiev. Za jej najvážnejšie problémy považuje neporiadok, slabú bezpečnosť v uliciach najmä po zotmení, zlý stav ciest a chodníkov, nedostatok parkovacích miest, ale aj chýbajúce športoviská pre všetky vekové kategórie. Za svoje priority označil boj proti vandalizmu, obnovu verejných priestorov, ktorá rieši príčiny problémov namiesto ich prekrývania, a rozvoj športovísk a zelene pre rodiny s deťmi.
„Mestská časť Košice-Západ je domovom pre viac ako 36.000 ľudí a dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na život v Košiciach. Aby to tak ostalo aj do budúcnosti, potrebujeme urobiť maximum pre to, aby sa naši obyvatelia nebáli večer prejsť po ulici a aby tu deti vyrastali v čistom, bezpečnom a modernom prostredí,“ uviedol Starec. Podporu mu vyjadril aj predseda Košickej strany a kandidát na košického primátora Ladislav Lörinc.
Mestskú časť Západ vedie od roku 2018 Marcel Vrchota. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Ako strana informovala, Starec sa dlhodobo angažuje v občianskom živote a v najľudnatejšej košickej mestskej časti upozorňuje na nevyhovujúci stav verejných priestranstiev. Za jej najvážnejšie problémy považuje neporiadok, slabú bezpečnosť v uliciach najmä po zotmení, zlý stav ciest a chodníkov, nedostatok parkovacích miest, ale aj chýbajúce športoviská pre všetky vekové kategórie. Za svoje priority označil boj proti vandalizmu, obnovu verejných priestorov, ktorá rieši príčiny problémov namiesto ich prekrývania, a rozvoj športovísk a zelene pre rodiny s deťmi.
„Mestská časť Košice-Západ je domovom pre viac ako 36.000 ľudí a dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na život v Košiciach. Aby to tak ostalo aj do budúcnosti, potrebujeme urobiť maximum pre to, aby sa naši obyvatelia nebáli večer prejsť po ulici a aby tu deti vyrastali v čistom, bezpečnom a modernom prostredí,“ uviedol Starec. Podporu mu vyjadril aj predseda Košickej strany a kandidát na košického primátora Ladislav Lörinc.
Mestskú časť Západ vedie od roku 2018 Marcel Vrchota. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.