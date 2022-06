Kandidovať na predsedu Košického kraja bude aj Džemal Kodrazi

Košice 2. júna (TASR) – Na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude za stranu Princíp kandidovať jej predseda a košický podnikateľ Džemal Kodrazi. Informoval o tom vo štvrtok v Košiciach pred novinármi.



Vo voľbách chce podľa svojich slov ponúknuť skúsenosti manažéra a poctivosť. Hovorí o nekompetentnosti na úrovni riadenia kraja, ktorý podľa neho nefunguje tak, ako by mal. Za urgentné považuje budovanie kvalitných ciest a najmä diaľnice na Ukrajinu, čo by prinieslo rozvoj kraja.



"Jedného dňa prestane vojna, ktorá tam je, a Ukrajinci budú potrebovať obchodovať, prevážať tovary, rekonštruovať celý svoj štát, a pokiaľ urýchlene nepostavíme nejaké diaľnice a kvalitné cesty, zase stratíme veľa," povedal.



Riešiť chce aj rómsky problém a nevraživosť majority voči Rómom. "Chcem byť určitým mediátorom, aby sme vyriešili ten zapádákov, ten problém. Verím tomu, že oni potom pomôžu, že budeme mať viac pracovných síl, že budú pracovať a naraz majorita sa nebude cítiť nijako ohrozená a nadávať, že ich stále dotujeme," uviedol.



O konkrétnostiach svojho programu zatiaľ nechcel hovoriť s tým, že by mu ich mohli prebrať iní kandidáti. Náklady na kampaň si podnikateľ pôvodom zo Srbska, bude hradiť sám, chce pritom prejsť obce v regióne a rozprávať sa s ľuďmi.



V roku 2018 Kodrazi ako nezávislý neúspešne kandidoval na primátora Košíc, keď získal 1,57 percenta hlasov. "Toto číslo nezodpovedá skutočnosti," reagoval v tejto súvislosti. Dodal, že kandiduje teraz ako stranícky kandidát, keďže strany majú zastúpenie vo volebných komisiách a môžu dohliadať na spravodlivé sčítanie hlasov.



Svojho kandidáta na predsedu KSK ohlásila vo štvrtok aj strana Hlas-SD, je ním Róbert Suja. Súčasný predseda kraja Rastislav Trnka zatiaľ kandidatúru neoznámil.