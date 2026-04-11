Kanianka otvorila v dome kultúry obecnú reštauráciu
Autor TASR
Kanianka 11. apríla (TASR) - Vývarovňu nahradila v Kanianke (okres Prievidza) obecná reštaurácia. Samospráva ju otvorila približne pred mesiacom v priestoroch domu kultúry (DK), okrem hostí z radov verejnosti zabezpečuje stravu pre zamestnancov obce i miestnych seniorov. Reštaurácia je pravdepodobne jedinou obecnou na Slovensku, samospráva ju plánuje ešte rozšíriť o vonkajšie terasy, zabezpečovať bude i catering pre nájomníkov DK.
Reštaurácia funguje pod správou miestneho DK, je však v 100-percentnom vlastníctve obce. „Takouto cestou sme sa snažili poskytnúť službu našim občanom, ktorá tu pre obec so 4000 obyvateľmi dlhé roky nebola,“ uviedol pre TASR starosta Peter Bielický.
Tak, ako z názvu vyplýva, ide podľa neho o reštauráciu, ktorá má svoje štandardné otváracie hodiny a poskytuje štandardnú reštauračnú službu. „Popri tom využívame toto zariadenie aj na poskytovanie stravy zamestnancom, ale i našim starším spoluobčanom, ktorí keď splnia jednoduché podmienky, majú obed dotovaný obcou vo výške dvoch eur,“ priblížil.
Obecná reštaurácia sa nachádza v areáli pri priehrade v spodnej časti DK, ktorú mal kedysi prenajatú súkromník. Bielický spomenul, že po rekonštrukcii kultúrneho stánku sa obec rozhodla tieto priestory už ďalej neprenajímať, rozšíriť ich a zrekonštruovať do modernej vizáže. Doplnil, že zriadenie reštaurácie obec plne dotovala zo svojho minuloročného rozpočtu, investovala od 180.000 eur do maximálne 200.000 eur.
Prevádzka funguje približne mesiac. „Nechcem to zakríknuť, ale zatiaľ sa tešíme relatívne veľkému záujmu. Našou úlohou je minimálne tento záujem klientely udržať, ak nie ho rozšíriť. Naša reštaurácia má stále priestor napredovať a ponúkať služby, ktoré ešte neponúka,“ ozrejmil Bielický. V reštaurácii podľa neho pracuje viac ako desať ľudí, zamestnáva ich DK.
Reštauračná obecná prevádzka v Kanianke je pravdepodobne jedinou na Slovensku. „Čo sa týka poskytovania stravy, obce najviac využívajú svoje školské kuchyne, niekde možno existuje vývarovňa. Čo sa týka reštaurácie, nemám vedomosť o kolegovi, ktorý by toto robil,“ dodal Bielický.
Obec v minulosti zabezpečovala stravu pre zamestnancov a seniorov cez vývarovňu, s prevádzkovateľom sa dohodla na výpovedi tejto služby. Prevádzkovateľ sa naďalej venuje svojej činnosti v obecných priestoroch. Väčšina stravníkov sa tak presunula do obecnej reštaurácie.
