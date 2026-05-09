< sekcia Regióny
Kanianka začala s realizáciou vodozádržných opatrení v miestnej ZŠ
Súčasťou projektu je podľa neho i tzv. zelená fasáda, teda rastliny, ktoré budú zakrývať stenu školy.
Autor TASR
Kanianka 9. mája (TASR) - Areál Základnej školy (ZŠ) v Kanianke v okrese Prievidza bude mať nové spevnené plochy, zavlažovací systém či retenčnú nádrž. Rekonštrukciu tam realizuje samospráva v rámci projektu vodozádržných opatrení, projekt financuje z fondov Európskej únie.
„Predmetom investície je výmena všetkých spevnených plôch v areáli školy, pribudnú vsakovacie kanály, zavlažovací systém v rámci celého areálu, ktorý bude zásobovaný z retenčnej nádrže. Voda do retenčnej nádrže bude prichádzať zo spevnených plôch a strechy, čiže pôjde o kolobeh zadržiavania vody a jej efektívne využitie na zavlažovací systém,“ opísal pre TASR starosta Peter Bielický.
Súčasťou projektu je podľa neho i tzv. zelená fasáda, teda rastliny, ktoré budú zakrývať stenu školy. „Snažili sme sa to riešiť čo najefektívnejšie, aby sa nám v objekte nedržala vlhkosť, plesne a hmyz. Zelená stena bude uchytená na skobách, lanách, ktoré budú približne pol metra od steny. Bude tak plniť funkciu zachytávania vlahy aj tieňu, tiež bude estetickým spôsobom dopĺňať budovu,“ priblížil s tým, že aktivity projektu počítajú s i realizáciou vyvýšených záhonov, ktoré budú žiaci využívať pri pestovateľskom krúžku.
Investíciu financuje obec z Programu Slovensko z výzvy, ktorá je určená na realizáciu vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a ochranu pred povodňami. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 673.746,04 eura, v rovnakej výške je i nenávratný finančný príspevok. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, s prácami začala v máji a dokončiť by ich mala v zmysle zmluvy o dielo do 12 mesiacov.
„Predmetom investície je výmena všetkých spevnených plôch v areáli školy, pribudnú vsakovacie kanály, zavlažovací systém v rámci celého areálu, ktorý bude zásobovaný z retenčnej nádrže. Voda do retenčnej nádrže bude prichádzať zo spevnených plôch a strechy, čiže pôjde o kolobeh zadržiavania vody a jej efektívne využitie na zavlažovací systém,“ opísal pre TASR starosta Peter Bielický.
Súčasťou projektu je podľa neho i tzv. zelená fasáda, teda rastliny, ktoré budú zakrývať stenu školy. „Snažili sme sa to riešiť čo najefektívnejšie, aby sa nám v objekte nedržala vlhkosť, plesne a hmyz. Zelená stena bude uchytená na skobách, lanách, ktoré budú približne pol metra od steny. Bude tak plniť funkciu zachytávania vlahy aj tieňu, tiež bude estetickým spôsobom dopĺňať budovu,“ priblížil s tým, že aktivity projektu počítajú s i realizáciou vyvýšených záhonov, ktoré budú žiaci využívať pri pestovateľskom krúžku.
Investíciu financuje obec z Programu Slovensko z výzvy, ktorá je určená na realizáciu vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a ochranu pred povodňami. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 673.746,04 eura, v rovnakej výške je i nenávratný finančný príspevok. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, s prácami začala v máji a dokončiť by ich mala v zmysle zmluvy o dielo do 12 mesiacov.