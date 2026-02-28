Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KANISTER S NEZNÁMOU LÁTKOU: V Žiline zasahovali hasiči

Snímka kanistru. Foto: Facebook: Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Kanister mal objem približne tri litre.

Autor TASR
Žilina 28. februára (TASR) - Zásah hasičov si v piatok (27. 2.) popoludní vyžiadal nález kanistra s neznámou látkou v Žiline. Kanister hasiči zabezpečili, analýzu tekutiny vykonajú odborníci. Informovalo o tom v sobotu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Kanister s neznámou tekutinou mal objem približne tri litre. „Príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline kanister zabezpečili a vykonali merania látky. Neznámu látku uzavreli do dvoch plastových nádob a do kovového kontajnera, ktorý zabezpečila polícia,“ uviedol HaZZ.

Dodal, že na miesto príde výjazdová skupina z kontrolných chemických laboratórií, ktorá následne vykoná analýzu odobratých vzoriek.

