Pri Jaroveckom ramene plánujú vybudovať centrum vodných športov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pri Dunaji na kraji Bratislavy plánujú vybudovať centrum vodných športov, ktoré by slúžilo nielen profesionálnym športovcom, ale aj verejnosti. Projekt by mal stáť 30 miliónov eur bez DPH. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi.



Na území pri Jaroveckom ramene Dunaja, konkrétne v oblasti Zemník, je vybudovaný pretekársky kanál pre veslárov a kanoistov. Podľa Bergendiho je na veľmi dobrej úrovni, športovcom tam však chýba zázemie a prístupová cesta do areálu. V prvej etape chcú preto vybudovať infraštruktúru, cieľový objekt s vežou a tiež hangár z ľahkej konštrukcie pre výpravy športovcov. Prvá etapa by mohla stáť osem až desať miliónov eur. "Sumu približne päť miliónov eur by sme mohli získať od ministerstva školstva. Plánujeme, že investorom by mohol byť štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorý by prispel financiami a prácami, napríklad infraštruktúru by vedel vybudovať z vlastného rozpočtu," podotkol Bergendi.



Poukazuje, že na Slovensku nie je regulárny areál pre rýchlostnú kanoistiku. Jeho vybudovanie je preto pre kanoistiku a veslovanie dôležité. Využiť ho potom budú môcť aj ďalšie športy ako triatlon či diaľkové plávanie.



Momentálne sa podľa Bergendiho rozhoduje, kto bude investorom výstavby. Predpokladá, že zainteresované subjekty sa na tom dohodnú na jeseň. Potom začnú pripravovať dokumenty na stavebné povolenie. "Tým pádom na budúci rok by sa mohlo začať stavať," konštatoval manažér Slovenskej kanoistiky.



K výstavbe centra sa stretla pracovná skupina zložená zo zástupcov MŠVVaŠ, envirorezortu, Vodohospodárskej výstavby, Zväzu slovenskej kanoistiky, odborníkov na životné prostredie a architektúru. "Zástupcovia rezortov prediskutovali súčasný stav športoviska a viaceré otázky ďalšieho postupu pri riešení a využití územia pri Jaroveckom ramene Dunaja, konkrétne oblasti Zemníka," priblížil rezort školstva. Dodal, že stanovili niektoré úlohy a v najbližšom období poskytnú konkrétnejšie informácie.