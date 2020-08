V materskej škole pri ZŠ Centrum v Dubnici nad Váhom pribudne 70 miest

Dubnica nad Váhom 27. augusta (TASR) – Tri triedy pre 70 detí v novej budove čakajú od nového školského roka na žiakov materskej školy pri Základnej škole (ZŠ) Centrum I v Dubnici nad Váhom. Nová škôlka vznikla vďaka projektu financovanému z Integrovaného regionálneho operačného programu a finančnému príspevku takmer 640.000 eur.



Ako informoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, škôlku postavili za necelý rok. „Zvýšenie kapacít materskej škôlky bolo v tomto prípade naozaj potrebné. Požiadaviek od rodičov sme pred začiatkom tohto školského roka evidovali mnoho, no, bohužiaľ, nie všetkým rodičom bolo možné vyhovieť so žiadosťou o umiestnenie dieťaťa do tej škôlky, ktorú si zvolili,“ vysvetlil primátor.



V súvislosti s nárastom kapacitných možností materskej školy pri Základnej škole Centrum I a očakávanou vyššou frekvenciou pohybu ľudí i motorových vozidiel v tejto lokalite bolo potrebné pristúpiť aj k úprave statickej dopravy.



„V súčasnosti je na parkovisku k dispozícii 34 kolmých parkovacích miest. Po úpravách k nim pribudne ďalších 44 nových kolmých parkovacích miest. Tie budú slúžiť nielen rodičom škôlkarov a školákov, ale aj obyvateľom sídliska Centrum I. Dopravná situácia pred základnou školou býva najmä pred začiatkom vyučovania komplikovaná, verím, že aj zvýšené kapacity parkoviska ju spravia plynulejšou a bezpečnejšou,“ uviedol Wolf s tým, že rozšírené parkovisko by malo byť motoristom k dispozícii približne v polovici decembra.