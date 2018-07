Kapacita skládky na nebezpečný odpad sa má zvýšiť bez záberu pôdy

Návrh nadväzuje na zmenu z roku 2015 a prostredníctvom ktorej sa v areáli zmenil tvar deliacej steny medzi skládkou na nebezpečný odpad a skládkou na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Bratislava/Zohor 10. júla (TASR) – Skládka nebezpečného odpadu pri Zohore by mala zväčšiť svoju kapacitu o 130.000 štvorcových metrov (m2), bez nároku na záber ďalšej pôdy. Zmena by mala životnosť a využiteľnosť skládky predĺžiť o šesť rokov. Vyplýva to z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Verejnosť sa v priebehu nasledujúcich 30 dní môžu vyjadriť k správe o hodnotení navrhovanej činnosti.



Ako spresňuje prevádzkovateľ skládky a navrhovateľ zmeny spoločnosť FCC Zohor, návrh nadväzuje na zmenu, ktorá bola posudzovaná a povolená v roku 2015 a prostredníctvom ktorej sa v areáli zmenil tvar deliacej steny medzi skládkou na nebezpečný odpad (NO) a skládkou na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO). Kapacita skládky NO sa tým zväčšila o 103.800 m2. Aktuálne navrhovanou zmenou sklonu (preklopenia) deliacej steny a vyplývajúceho zväčšenia jej plochy a takisto zmeny výšok rekultivácie a kapacít sektorov sa zväčší kapacita skládky NO o ďalších 130.000 m2, bez nároku na ďalší záber pôdy ani zmeny osadenia telesa či úrovne dna skládky. Zväčšenie skládky NO bude na úkor skládky NNO. "Zjednotí sa tým plánovaná životnosť obidvoch tried skládok v areáli, v ktorom sa nachádzajú i zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré priamo súvisia so skládkou NO," uvádza navrhovateľ.



Spoločnosť pripomína, že v rokoch 2009–2016 bolo na skládku v Zohore uložených 130.489 ton (asi 163.113 kubických metrov) NO. "Pri priemernom ročnom objeme odpadov ukladaných na skládku NO by súčasná voľná kapacita skládky bola naplnená za približne dva roky. Navrhovaným zväčšením kapacity sa predlží jej životnosť o ďalších približne šesť rokov," vysvetľuje spoločnosť. "Zväčšenie kapacity existujúcej skládky možno jednoznačne považovať za efektívnejšie a environmentálne prijateľnejšie, ako v budúcnosti budovať novú skládku NO pre potreby regiónu," dodáva navrhovateľ v materiáli.



Skládka odpadov Zohor bola vybudovaná v roku 1995 ako skládka 3. stavebnej triedy osobitného určenia, na ktorej sa zneškodňoval zvláštny, ostatný a nebezpečný odpad. V roku 2003 bola v areáli existujúcej skládky vybudovaná samostatná skládka odpadov na nebezpečný odpad, jej prevádzka sa začala 1. januára 2004.