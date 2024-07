Kapacita žilinskej väznice stúpne po rekonštrukcii o 53 miest

Žilina 4. júla (TASR) - Zlepšenie podmienok pre väznených a zvýšenie celkovej kapacity je cieľom rozsiahlej rekonštrukcie Ústavu pre výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Žilina. Rekonštrukčné práce začali v marci a celý projekt by mal byť dokončený v priebehu 36 mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Barbora Škulová.



Ústav určený primárne pre obvinených má kapacitu približne 250 osôb, no počas rekonštrukcie je počet väznených výrazne zredukovaný na zhruba 90 osôb. "Na nádvorí ústavu vyrastie nový objekt, ktorý poskytne 53 nových lôžok, nové priestory na vzdelávanie a zamestnávanie väzňov, a tiež priestory pre realizáciu vyšetrovacích úkonov," uviedla Škulová.



S postupom rekonštrukčných prác sa prišli priamo do Žiliny oboznámiť minister spravodlivosti Boris Susko spoločne so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Sedliakom. Ten poukázal na skutočnosť, že žilinská väznica sa dostala do najhoršieho technického stavu, keďže v celách chýbalo základné vybavenie, ako napríklad elektrické zásuvky, čo obmedzilo používanie elektrospotrebičov. "Táto situácia si vyžadovala zásah zo strany štátu, aby sa podmienky dostali na úroveň iných väzobných väzníc," skonštatoval Sedliak.



Zmluva o dielo medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a firmou Adifex počíta s maximálnou cenou 6.839.957,20 eura vrátane rozpočtovej rezervy a DPH. Zmluva sa týka nielen výstavby nového objektu, ale aj zateplenia existujúcich budov a ďalších prác.