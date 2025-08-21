< sekcia Regióny
Kapacitu materskej školy v Bojniciach rozšíri mesto o jednu triedu
Mesto má na projekt rozšírenia kapacity MŠ schválený príspevok z plánu obnovy vo výške 345.874,91 eura.
Autor TASR
Bojnice 21. augusta (TASR) - Kapacitu materskej školy (MŠ) v Bojniciach mesto rozšíri o jednu triedu. Na projekt, ktorý počíta okrem stavebných prác i s vybavením interiéru a realizáciou kuchyne, získalo prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 345.000 eur. S prácami už vybraní dodávatelia začali. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ladislav Smatana.
Smatana vyzdvihol, že sa mestu podarilo dostať projekt do realizačnej fázy, a to aj vďaka dobrej komunikácii s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. „Ideme rozšíriť kapacitu našej MŠ o jednu triedu a zároveň ideme zrekonštruovať kuchyňu takým spôsobom, aby sa strava mohla pripravovať tu a nemusela sa voziť zo základnej školy (ZŠ), čím aj odbremeníme tamojšiu kuchyňu,“ priblížil Smatana.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mária Soláriková pred časom priblížila, že škola investíciou spĺňa viacero kritérií, ktoré zahrnula do projektu. "Jednou vecou je rozšírenie kapacity, keďže legislatívne predpisy nám kážu od školského roka 2024/2025 prijať i štvorročné deti a od nasledujúceho školského roka dokonca i trojročné deti. Škôlka tak bude môcť prijať všetky deti, ktoré o to v zmysle zákona požiadajú," vysvetlila Soláriková.
Projektom ZŠ s MŠ podľa nej zároveň rieši školskú kuchyňu, ktorá je pre školu nepostačujúca a nákladná, keďže škola vozí stravu do MŠ z kuchyne ZŠ. "To nám umožní zníženie nákladov na dovoz stravy a zároveň i nové vybavenie školskej kuchyne, ktorá tak bude kvalitnejšia a na vyššej úrovni," dodala.
Mesto má na projekt rozšírenia kapacity MŠ schválený príspevok z plánu obnovy vo výške 345.874,91 eura. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť RISS Plus so sídlom v Kysuckom Novom Meste, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 247.227,60 eura.
