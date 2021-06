Kapacitu MŠ Húskova v Košiciach rozšírili rekonštrukciou priestorov

Košice 2. júna (TASR) – Zrekonštruovaný pavilón materskej školy (MŠ) Húskova v košickej mestskej časti Sídlisko KVP vo štvrtok slávnostne otvorili. Stavebno-technickými úpravami vznikli dve triedy, čím sa kapacita škôlky rozšírila o 44 miest. Doposiaľ ju mohlo navštevovať 93 detí.



Rozšírenie kapacity obnovou existujúcich priestorov stálo viac ako 220.000 eur bez DPH. S prácami sa začalo ešte v roku 2018, zhotoviteľ však práce neukončil, čo spôsobilo predlžovanie obnovy. „Po úpornom snažení sa konečne podarilo dokončiť pavilón C, ktorý sa roky nepoužíval. V minulosti tam boli detské jasle, no tie sa zrušili. Mesto sa ako zriaďovateľ rozhodlo navýšiť kapacity pre MŠ, takže sa tento pavilón kompletne zrekonštruoval,“ priblížila riaditeľka MŠ Svetlana Malecká.



Práce zahŕňali okrem zmeny dispozície aj výmenu okien a dverí, rekonštrukciu rozvodov, výťahu, výmenu vykurovacích telies, podláh a podobne. V triedach je tiež nový nábytok či interaktívne tabule.







„Táto MŠ prešla naozaj veľkou obnovou. Okrem toho, že sme tu navýšili kapacitu, sme obnovili fasádu, strechy a robili sme rôzne inštalačné práce, ktoré boli potrebné, pretože tiež išlo o škôlku, ktorá už jednoducho potrebovala pomôcť. Spolu sme do tejto budovy investovali viac ako 300.000 eur, pričom jedna tretina bola použitá z eurofondov,“ spresnil primátor Jaroslav Polaček.



Ako pripomenul, v rámci projektov Európskej únie (EÚ) v súčasnosti realizujú práce na rozšírení kapacity MŠ Galaktická, kde má pribudnúť 120 miest. V príprave je tiež ďalšia etapa rekonštrukčných prác na rozšírení kapacity MŠ Hrebendova. V tomto roku by s ukončenými aj plánovanými prácami malo v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pribudnúť dokopy 320 miest.