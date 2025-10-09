< sekcia Regióny
Kapacitu škôlky v Podhoranoch zvýšia vďaka dotácii z plánu obnovy
Predmetom projektu je jednak výstavba novej budovy so spojovacou chodbou, ale takisto prístavba, nadstavba a rekonštrukcia existujúceho objektu škôlky.
Autor TASR
Podhorany 9. októbra (TASR) - V obci Podhorany v Kežmarskom okrese rozšíria kapacitu miestnej materskej školy (MŠ). Obci sa na realizáciu projektu, ktorý má zabezpečiť miesto v škôlke pre viac ako stovku detí, podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,9 milióna eur. Starosta obce Jozef Oračko pre TASR potvrdil, že s výstavbou nového objektu a prístavby existujúcej budovy sa začne v najbližších dňoch.
Predmetom projektu je jednak výstavba novej budovy so spojovacou chodbou, ale takisto prístavba, nadstavba a rekonštrukcia existujúceho objektu škôlky. Pribudnúť tam má aj detské ihrisko, oplotenie, komunikácie a spevnené plochy. Priestory MŠ doplnia aj o nové vybavenie a nábytok. Zo zmluvy o dielo vyplýva, že zhotoviteľ má na realizáciu stavby 40 týždňov, pričom ukončenie vecnej realizácie projektu je v júni 2026. „Samozrejme, veľa si od toho sľubujeme, pretože doteraz sme len hasili problém, ktorý tu bol už od môjho nástupu. Predpokladám, že po realizácii budeme mať na nejakých desať rokov vyriešený problém s kapacitou v škôlke,“ uviedol starosta.
Cieľom projektu, ktorý je v 100-percentnej výške financovaný zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR, je okrem iného zabezpečiť podmienky na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov. Kapacita škôlky sa vďaka realizácii projektu zvýši o 112 detí.
Obec pritom aktuálne pracuje aj na rozšírení kapacity základnej školy. Oračko potvrdil, že z plánu obnovy sa im podarilo získať ďalšie približne tri milióny eur na dva nové objekty vrátane vybavenia. Jeden vznikne v areáli školy na mieste, kde sú aktuálne kontajnerové učebne, a ďalší na samostatnom pozemku oproti. Začiatkom tohto roka pritom vzniklo niekoľko tried aj v novej prístavbe v súčasnej budove školy.
