Kapacitu škôlok v Liptovskom Mikuláši plánujú rozšíriť o nové triedy

Liptovský Mikuláš 2. júna (TASR) - Kapacitu mestských škôlok v Liptovskom Mikuláši chcú v horizonte troch rokov rozšíriť. V pláne je otvoriť dve až štyri nové triedy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Rozšírenie urobia v jednej z materských škôl, v ktorej sa to po posúdení rôznych parametrov ukáže ako najefektívnejšie. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zároveň avizoval, že budú hľadať aj ďalšie možnosti.



"Financovanie rozšírenia chceme zabezpečiť z Plánu obnovy a odolnosti SR so spoluúčasťou mesta. Predpokladaný nedostatok kapacity by sme takto pokryli. Chceme totiž umožniť všetkým rodičom, ktorí budú mať záujem, umiestniť deti v mestských škôlkach," vysvetlil Blcháč.