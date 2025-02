Kapacity MŠ Hradná rozšíria z Plánu obnovy a odolnosti SR

Liptovský Hrádok 9. februára (TASR) - Projekt rozšírenia kapacít v Materskej škole (MŠ) Hradná v Liptovskom Hrádku sa posúva do ďalšej etapy. S rekonštrukciou začne vybraný dodávateľ 17. februára. Mesto na investíciu získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR 434.700 eur. Informovalo o tom na svojej webovej stránke.



"Úpravou objektu dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ v celodennej prevádzke o 25 nových miest," uviedla radnica.



Rekonštrukcia bude podľa nej zahŕňať úpravu existujúceho a nevyužívaného podkrovia, kde vznikne nová trieda rozdelená na veľký funkčný priestor s herňou, so spálňou, s jedálňou a novými hygienickými zariadeniami. "Takisto sa bude rekonštruovať strecha, pristaví sa nové požiarne schodisko a vymení sa elektroinštalácia. Projekt rieši aj náhradu pôvodných stropov v existujúcich triedach," doplnila.



Objekt by mal vybraný dodávateľ zrekonštruovať do polovice augusta.