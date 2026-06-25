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Kapitálové výdavky Trnavského kraja predstavovali vlani 28,64 mil. eu
Medzi objemovo najvýznamnejšie investičné priority rozpočtu patrili rekonštrukcie cestnej infraštruktúry financované z rozpočtových prostriedkov TTSK a európskych zdrojov.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Kapitálové výdavky rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dosiahli vlani úroveň takmer 28,64 milióna eur. Bežné príjmy rozpočtu krajskej samosprávy predstavovali 225,49 milióna eur, bežné výdavky 205,65 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu TTSK za rok 2025, ktorý vo štvrtok schválilo krajské zastupiteľstvo.
Po vylúčení účelovo určených prostriedkov dosiahol rozpočet schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7,59 milióna eur. Nad rámec toho rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami dosiahol kladnú sumu 18,21 milióna eur. Výsledok rozpočtu vrátane finančných operácií tak predstavuje 10,62 milióna eur a bude použitý na tvorbu rezervného fondu (9,32 milióna eur) a na úhradu záväzkov za výkon dopravy vo verejnom záujme (1,3 milióna eur).
„Za mimoriadne dôležité považujem, že sme si udržali finančnú disciplínu. Riadne sme splácali všetky záväzky, ďalšiu tranžu úverového rámca nebolo potrebné čerpať a časť investičných výdavkov sme dokázali financovať z vlastných príjmov,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka klesol z 30,53 na 27,37 percenta pri dlhovej službe na úrovni štyroch percent.
Zníženie podielu samosprávnych krajov na výbere dane z príjmov fyzických osôb, podľa dôvodovej správy schváleného materiálu, ukrojilo z príjmov TTSK takmer 2,2 milióna eur. „Na strane výdavkov sa prejavilo zvýšené zaťaženie rozpočtu najmä z titulu navýšenia základnej sadzby DPH na 23 percent. V roku 2025 spôsobilo toto opatrenie dodatočné výdavky TTSK vo výške 1,3 milióna eur,“ doplnila krajská samospráva.
Medzi objemovo najvýznamnejšie investičné priority rozpočtu patrili rekonštrukcie cestnej infraštruktúry financované z rozpočtových prostriedkov TTSK a európskych zdrojov. V oblasti vzdelávania sa investičná pozornosť kraja zameriavala najmä na dokončenie projektov debarierizácie budov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem iných v oblasti sociálnej starostlivosti investoval kraj vlani viac ako 6,7 milióna eur.
Po vylúčení účelovo určených prostriedkov dosiahol rozpočet schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7,59 milióna eur. Nad rámec toho rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami dosiahol kladnú sumu 18,21 milióna eur. Výsledok rozpočtu vrátane finančných operácií tak predstavuje 10,62 milióna eur a bude použitý na tvorbu rezervného fondu (9,32 milióna eur) a na úhradu záväzkov za výkon dopravy vo verejnom záujme (1,3 milióna eur).
„Za mimoriadne dôležité považujem, že sme si udržali finančnú disciplínu. Riadne sme splácali všetky záväzky, ďalšiu tranžu úverového rámca nebolo potrebné čerpať a časť investičných výdavkov sme dokázali financovať z vlastných príjmov,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka klesol z 30,53 na 27,37 percenta pri dlhovej službe na úrovni štyroch percent.
Zníženie podielu samosprávnych krajov na výbere dane z príjmov fyzických osôb, podľa dôvodovej správy schváleného materiálu, ukrojilo z príjmov TTSK takmer 2,2 milióna eur. „Na strane výdavkov sa prejavilo zvýšené zaťaženie rozpočtu najmä z titulu navýšenia základnej sadzby DPH na 23 percent. V roku 2025 spôsobilo toto opatrenie dodatočné výdavky TTSK vo výške 1,3 milióna eur,“ doplnila krajská samospráva.
Medzi objemovo najvýznamnejšie investičné priority rozpočtu patrili rekonštrukcie cestnej infraštruktúry financované z rozpočtových prostriedkov TTSK a európskych zdrojov. V oblasti vzdelávania sa investičná pozornosť kraja zameriavala najmä na dokončenie projektov debarierizácie budov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem iných v oblasti sociálnej starostlivosti investoval kraj vlani viac ako 6,7 milióna eur.